الأول تاريخيا.. أرسنال يهزم شيفيلد ويصعد لوسط الجدول

حقق أرسنال فوزه الأول تاريخيا على شيفيلد يونايتد في ملعبه ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز أرسنال على شيفيلد يونايتد بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على ملعب "برامول لين"، ضمن مباريات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل أليكساندر لاكازيت هدفين، وجابريال مارتينيللي هدف في اللقاء.

الفوز رفع رصيد أرسنال للنقطة الـ45 مرتقيا للمركز التاسع، فيما تجمد رصيد شيفيلد يونايتد عند 14 نقطة في المركز الأخير.

التشكيل

مايكل أرتيتا بدأ بـ أليكساندر لاكازيت كمهاجم واحد، فيما تواجد بوكايو ساكا، ونيكولاس بيبي، ومارتينيللي تحته.

وصف المباراة

جابريال مارتينيللي كان صاحب التهديد الأول في الدقيقة الـ24، لكن كرته اصطدمت بالشباك الخارجية للمرمى.

وفي الدقيقة الـ33 جاء الهدف الأول بعد عدة تمريرات بين لاعبي أرسنال وصلت الكرة لداني سيبايوس على حدود منطقة الجزاء فمررها بكعب قدمه للاكازيت داخل منطقة الجزاء وسددها الأخير في المرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم أرسنال.

الشوط الثاني

شيفيلد أجرى أولى تبديلاته في الدقيقة الـ64 بدخول أوليفر مكبورني وريال برووستر بدلا من أوليفر بوركي و ديفيد ماكجولدريك.

وفي الدقيقة الـ72، أنهى أرسنال اللقاء بهدف ثاني. اختراق رائع من نيكولاس بيبي ثم تصويبة تصدى لها رامسديل، وتابعها مارتينيللي في المرمى مسجلا الثاني.

وشارك محمد النني في الدقيقة الـ83 بدلا من جابريال مارتينيللي.

أرسنال أضاف الثالث في الدقيقة الـ85. تمريرة رائعة من توماس بارتي، لينفرد لاكازيت ويسجل الثالث ببراعة.

وكانت آخر التبديلات في الدقيقة الـ89 بدخول إدورارد نيكيتيه بدلا من لاكازيت، لينتهي اللقاء بفوز أرسنال بثلاثية.

الفوز رفع رصيد أرسنال للنقطة الـ45 مرتقيا للمركز التاسع، فيما تجمد رصيد شيفيلد يونايتد عند 14 نقطة في المركز الأخير.