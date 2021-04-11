الأول تاريخيا.. أرسنال يهزم شيفيلد ويصعد لوسط الجدول

الأحد، 11 أبريل 2021 - 22:08

كتب : FilGoal

لاكازيت يحتفل بهدف أرسنال الثالث في شيفيلد يونايتد

حقق أرسنال فوزه الأول تاريخيا على شيفيلد يونايتد في ملعبه ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز أرسنال على شيفيلد يونايتد بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على ملعب "برامول لين"، ضمن مباريات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل أليكساندر لاكازيت هدفين، وجابريال مارتينيللي هدف في اللقاء.

أخبار متعلقة
بمشاركة النني.. سلافيا براج يخطف التعادل من أرسنال في مباراة الوقت القاتل انتهت الدوري الأوروبي – غرناطة (0) - (2) يونايتد.. أرسنال (1) - (1) سلافيا براج تشكيل أرسنال - النني وأوباميانج على مقاعد البدلاء أمام سلافيا براج.. ولاكازيت يقود الهجوم قبل مواجهة ريال مدريد.. مدافع ليفربول: إسقاط أرسنال في ملعبه يعزز من ثقتنا

الفوز رفع رصيد أرسنال للنقطة الـ45 مرتقيا للمركز التاسع، فيما تجمد رصيد شيفيلد يونايتد عند 14 نقطة في المركز الأخير.

التشكيل

مايكل أرتيتا بدأ بـ أليكساندر لاكازيت كمهاجم واحد، فيما تواجد بوكايو ساكا، ونيكولاس بيبي، ومارتينيللي تحته.

وصف المباراة

جابريال مارتينيللي كان صاحب التهديد الأول في الدقيقة الـ24، لكن كرته اصطدمت بالشباك الخارجية للمرمى.

وفي الدقيقة الـ33 جاء الهدف الأول بعد عدة تمريرات بين لاعبي أرسنال وصلت الكرة لداني سيبايوس على حدود منطقة الجزاء فمررها بكعب قدمه للاكازيت داخل منطقة الجزاء وسددها الأخير في المرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم أرسنال.

الشوط الثاني

شيفيلد أجرى أولى تبديلاته في الدقيقة الـ64 بدخول أوليفر مكبورني وريال برووستر بدلا من أوليفر بوركي و ديفيد ماكجولدريك.

وفي الدقيقة الـ72، أنهى أرسنال اللقاء بهدف ثاني. اختراق رائع من نيكولاس بيبي ثم تصويبة تصدى لها رامسديل، وتابعها مارتينيللي في المرمى مسجلا الثاني.

وشارك محمد النني في الدقيقة الـ83 بدلا من جابريال مارتينيللي.

أرسنال أضاف الثالث في الدقيقة الـ85. تمريرة رائعة من توماس بارتي، لينفرد لاكازيت ويسجل الثالث ببراعة.

وكانت آخر التبديلات في الدقيقة الـ89 بدخول إدورارد نيكيتيه بدلا من لاكازيت، لينتهي اللقاء بفوز أرسنال بثلاثية.

الفوز رفع رصيد أرسنال للنقطة الـ45 مرتقيا للمركز التاسع، فيما تجمد رصيد شيفيلد يونايتد عند 14 نقطة في المركز الأخير.

في إنجلترا أرسنال شيفيلد يونايتد
نرشح لكم
أخر الأخبار
تأهل مغربي من بوابة الأهرام.. الرجاء يكرر فوزه على بيراميدز ويهزمه بثلاثية 6 دقيقة | الكونفدرالية
خبر في الجول – اجتماع في الزمالك لاتخاذ القرار حول قمة الشباب 51 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة – بمشاركة جاسول.. ريال مدريد يقهر برشلونة في آخر 4 ثوانٍ 53 دقيقة | رياضات أخرى
الأول تاريخيا.. أرسنال يهزم شيفيلد ويصعد لوسط الجدول 57 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الزمالك: نتعرض لظلم.. إمام عاشور سيعاقب وعلى اتحاد الكرة تنفيذ لائحته ساعة | مصر
رأس جمعة ترفع المصري لوصافة الدوري بالفوز على الجونة ساعة | الدوري المصري
أولمبياكوس يحصد الدوري اليوناني.. كوكا يفترس باناثينايكوس في دربي الأعداء الأزليين ساعة | المحترفون
انتهت في إسبانيا - ريال بيتيس (1) (1) أتليتكو مدريد.. صدارة مُرة 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 زيدان: هذا رأيي في هدف صلاح.. وإيطاليا في قلبي دائما 2 انتهت في مجموعة الزمالك - الترجي (1) (1) المولودية.. صدارة وتأهل 3 #ليلة_الأبطال - مؤتمر زيدان: صلاح ليس لاعبي.. تعلمت من كلوب ونحن أيضا لدينا إصابات 4 بعد هدفه في ريال مدريد.. رقم قياسي جديد لـ محمد صلاح مع ليفربول
قد ينال إعجابك