تشكيل بيراميدز – فتحي وأنطوي أساسيان أمام الرجاء البيضاوي

الأحد، 11 أبريل 2021 - 20:05

كتب : FilGoal

بيراميدز - نكانا

أعلن رودولفو أروابارينا المدير الفني لـ بيراميدز، عن تشكيل فريقه لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وشهد التشكيل الدفع بـ أحمد فتحي كظهير أيمن، وإقحام الغاني جون أنطوي كمهاجم صريح.

فيما يلعب نبيل عماد دونجا كلاعب ارتكاز وحيد في الوسط، ومن أمامه عبد الله السعيد ورمضان صبحي.

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ويتواجد على مقاعد البدلاء إبراهيم حسن وإيريك تراروي ودودو الجباس.

تشكيل بيراميدز:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

الدفاع: أحمد فتحي – علي جبر – أحمد سامي – محمد حمدي

الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – محمد فاروق – إسلام عيسى – رمضان صبحي

الهجوم: جون أنطوي

دكة البدلاء: أحمد الشناوي – طارق طه – محمود حمادة – إبراهيم حسن – إيريك تراوري – دودو الجباس – محمود صابر

بيراميدز في إفريقيا الكونفدرالية
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