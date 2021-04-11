مدرب شباب الأهلي لـ في الجول: نتقبل القرار ومستعدون لمواجهة الزمالك.. ولكن

أبدى عمرو أنور المدير الفني للأهلي مواليد 99 استعداده لمواجهة الزمالك في مباراة فاصلة لتحديد المتوج ببطولة الجمهورية.

وقال أنور لـ FilGoal.com: "نتقبل قرار المباراة الفاصلة".

واستدرك: "لكن نريد أن نعرف لماذا خرج علينا مدير إدارة الإعلام في اتحاد الكرة بتصريحات تؤكد تتويجنا بالبطولة بالمواجهات المباشرة، ثم تغيّر بعدها الواقع الآن إلى أمر آخر".

وأتم: "أنا مستعد لمواجهة الزمالك يوم 20 أبريل في المباراة الفاصلة، والقرار النهائي للإدارة".

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن إقامة مباراة فاصلة بين الأهلي والزمالك لتحديد بطل الجمهورية مواليد 1999.

وذكر الاتحاد أن لجنة المسابقات حددت التاسعة والنصف مساء الثلاثاء 20 أبريل الجاري موعدا للمباراة الفاصلة في استاد السكة الحديد.

وذكر البيان أن "اتحاد الكرة قرر استكمال مسابقتي الجمهورية لمواليد 1999 و2002 في مرحلتها الثانية من دور واحد مع قرار استئناف بطولات الناشئين أول أبريل الحالي تماشيا مع قرار لجنة الأزمات بمجلس الوزراء، مع إقامة مباراة فاصلة في حالة تساوي فريقين في عدد النقاط".

يأتي ذلك بعد أن فاز الأهلي على الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد في ختام البطولة وتساوي الفريقين في النقاط، مما أحدث لغطا بشأن هوية الفريق المتوج باللقب.