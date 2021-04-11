طارق يحيى لـ في الجول: نرفض قرار المباراة الفاصلة.. مستعدون لمشاركة اللقب مع الأهلي

أبدى طارق يحيى رئيس قطاع الناشئين في الزمالك، اندهاشه من قرار اتحاد الكرة بإقامة مباراة فاصلة لتحديد بطل الجمهورية مواليد 99.

وقال يحيى لـ FilGoal.com: "ما يحدث لا يمكن تصديقه أو قبوله".

وتابع: "كيف يعقل أن يكون هناك لائحة تنص على تتويج الزمالك ومع ذلك لا يتم الاعتراف بها!".

وشدد: "نتمسك بفوز الزمالك بلقب دوري الجمهورية مواليد 99 وذلك ما سأقوله للإدارة".

وأتم: "نرفض المباراة الفاصلة التي لا تنص عليها اللوائح، ولكن لا بد من حصول الأهلي على البطولة فنحن ليس لدينا مشكلة في مناصفة الكأس واللقب معه".

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن إقامة مباراة فاصلة بين الأهلي والزمالك لتحديد بطل الجمهورية مواليد 1999.

وذكر الاتحاد أن لجنة المسابقات حددت التاسعة والنصف مساء الثلاثاء 20 أبريل الجاري موعدا للمباراة الفاصلة في استاد السكة الحديد.

وذكر البيان أن "اتحاد الكرة قرر استكمال مسابقتي الجمهورية لمواليد 1999 و2002 في مرحلتها الثانية من دور واحد مع قرار استئناف بطولات الناشئين أول أبريل الحالي تماشيا مع قرار لجنة الأزمات بمجلس الوزراء، مع إقامة مباراة فاصلة في حالة تساوي فريقين في عدد النقاط".

يأتي ذلك بعد أن فاز الأهلي على الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد في ختام البطولة وتساوي الفريقين في النقاط، مما أحدث لغطا بشأن هوية الفريق المتوج باللقب.