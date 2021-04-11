مجموعة بيراميدز – نكانا يهزم نامونجو ويرتقي للوصافة مؤقتا

الأحد، 11 أبريل 2021 - 18:01

كتب : FilGoal

نكانا الزامبي‎

تساوى نكانا مع بيراميدز في وصافة مجموعته بالكونفدرالية بعد الفوز على نامونجو.

وفاز نكانا على نامونجو بهدف مقابل لا شيء على ملعب "ليفي موناواسا"، ضمن مباريات المجموعة الرابعة لدور المجموعات من الكونفدرالية الإفريقية.

سجل فريدي تشيمينجا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ71.

أخبار متعلقة
مؤتمر فتحي: نركز على الفوز أمام الرجاء قبل لقاء نكانا.. وسعيد بوجودي في بيراميدز مجموعة بيراميدز – نكانا يقهر نامونجو رغم تغيير ملابسهم في الشارع مجموعة بيراميدز – الرجاء يهزم نكانا في زامبيا صدارة مبكرة وفرحة غير مكتملة.. بيراميدز يعبر نكانا بسهولة

الفوز رفع رصيد نكانا للنقطة السادسة في المركز الثاني مناصفة مع بيراميدز، قبل مباراة الأخير مع الرجاء.

في المقابل، تجمد رصيد نامونجو عند لا شيء من النقاط في المركز الأخير.

ويلعب بيراميدز مع الرجاء بعد قليل في مصر، ضمن مباريات الجولة الرابعة.

في الكوندفرالية نكانا
نرشح لكم
أخر الأخبار
الترجي لـ في الجول: تسجيل 4 أهداف في 35 دقيقة لا يثير الشبهة؟ نرحب بأي تحقيق من كاف وفيفا 52 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مجموعة بيراميدز – نكانا يهزم نامونجو ويرتقي للوصافة مؤقتا 57 دقيقة | الكونفدرالية
خالد بيبو لـ في الجول: لا توجد لائحة محددة لحسم هوية البطل.. لكن سنتقبل قرار اتحاد الكرة ساعة | مصر
مباشر الدوري الإنجليزي - توتنام (1)-(1) يونايتد.. لوريس يتألق أمام برونو ساعة | الدوري الإنجليزي
يواصل التألق في لندن.. لينجارد يحبط إيهيناتشو ويقود وست هام للفوز على ليستر سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
انتهت الدوري المصري - سيراميكا (1)-(1) الإنتاج.. نهاية المباراة بالتعادل ساعة | الدوري المصري
يوفنتوس ونابولي ينتصران.. وفوز متأخر جدا لـ لاتسيو ساعة | الدوري الإيطالي
تشكيل قمة إنجلترا – توتنام يهاجم بـ كين وسون.. ويونايتد يدفع بترسانة خط الوسط 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 زيدان: هذا رأيي في هدف صلاح.. وإيطاليا في قلبي دائما 2 انتهت في مجموعة الزمالك - الترجي (1) (1) المولودية.. صدارة وتأهل 3 #ليلة_الأبطال - مؤتمر زيدان: صلاح ليس لاعبي.. تعلمت من كلوب ونحن أيضا لدينا إصابات 4 بعد هدفه في ريال مدريد.. رقم قياسي جديد لـ محمد صلاح مع ليفربول
قد ينال إعجابك