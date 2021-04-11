مجموعة بيراميدز – نكانا يهزم نامونجو ويرتقي للوصافة مؤقتا

تساوى نكانا مع بيراميدز في وصافة مجموعته بالكونفدرالية بعد الفوز على نامونجو.

وفاز نكانا على نامونجو بهدف مقابل لا شيء على ملعب "ليفي موناواسا"، ضمن مباريات المجموعة الرابعة لدور المجموعات من الكونفدرالية الإفريقية.

سجل فريدي تشيمينجا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ71.

الفوز رفع رصيد نكانا للنقطة السادسة في المركز الثاني مناصفة مع بيراميدز، قبل مباراة الأخير مع الرجاء.

في المقابل، تجمد رصيد نامونجو عند لا شيء من النقاط في المركز الأخير.

ويلعب بيراميدز مع الرجاء بعد قليل في مصر، ضمن مباريات الجولة الرابعة.