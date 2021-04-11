الزمالك يتوج بدوري الجمهورية بعد الخسارة من الأهلي 2-1.. والفريقان يحتفلان

رغم الخسارة من الأهلي 2-1 في ختام دوري الجمهورية مواليد 1999، توج الزمالك بلقب البطولة بفارق الأهداف عن الأهلي.

وفي مشهد غريب، احتفل الفريقان بالفوز باللقب، حيث طلب الجهاز الفني للأهلي حسبما علم FilGoal.com من اللاعبين الاحتفال باللقب من منطلق تساوي الفريق مع الزمالك في النقاط، وتفوقه في المواجهات المباشرة.

بينما احتفل لاعبو الزمالك باللقب، من منطلق أن الفريق يتفوق بفارق الأهداف عن الأحمر.







































ولكن، بحسب اللائحة التي حصل FilGoal.com على نسخة منها، تنص أن فارق الأهداف هو المعيار الذي يتم ترتيب الفرق على أساسه.

نفس الأمر أوضحه الموقع الرسمي للأهلي، في تقديمه للمباراة صباح اليوم الأحد.

وكان الأهلي في حاجة للفوز 3-0، للتتويج باللقب، ولكنه لم يفز سوى 2-1 على ملعبه بمدينة نصر.

وتقدم للأهلي مصطفى فوزي، وتعادل إمام عاشور للزمالك من ضربة جزاء، قبل أن يتقدم فهد جمعة الأهلي في النهاية ليفوز 2-1.