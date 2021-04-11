انتهت الدوري الإنجليزي - توتنام (1)-(3) يونايتد
الأحد، 11 أبريل 2021 - 17:13
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة توتنام ضد مانشستر يونايتد في الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي.
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نهاية المباراة بفوز مانشستر يونايتد 3-1
ق 95: جووووووووووول جرينوود والثالث
ق 79: جووووول كافاني والثاني
ق 63: تسديدة قوية من برونو ويبعدها لوريس
ق 57: جووووووووووول فريد والتعادل
ق 55: تسديدة قوية من ماكتوميناي ولوريس يتصدى لها
ق 47: هجمة خطيرة من راشفورد الذي راوغ مدافع توتنام لكن الدفاع عاد وأبعد الكرة
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم توتنام بهدف دون رد
ق 42: إنذار لكافاني مهاجم مانشستر يونايتد
ق 40:جوووووووووووول سون والأول
ق 35: الحكم يلغي الهدف بداعي الخطأ
ق 33: جووووووووول أول لمانشستر يونايتد عن طريق كافاني
ق 30: سيطرة حمراء دون خطورة
ق 18: إنذار لـ ماكتوميناي لاعب مانشستر يونايتد
ق 16: تسديدة قوية من راشفورد وإريك داير يبعد الكرة
انطلاق المباراة