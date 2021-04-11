انتهت الدوري الإنجليزي - توتنام (1)-(3) يونايتد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة توتنام ضد مانشستر يونايتد في الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بفوز مانشستر يونايتد 3-1

ق 95: جووووووووووول جرينوود والثالث

ق 79: جووووول كافاني والثاني

ق 63: تسديدة قوية من برونو ويبعدها لوريس

ق 57: جووووووووووول فريد والتعادل

ق 55: تسديدة قوية من ماكتوميناي ولوريس يتصدى لها

ق 47: هجمة خطيرة من راشفورد الذي راوغ مدافع توتنام لكن الدفاع عاد وأبعد الكرة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم توتنام بهدف دون رد

ق 42: إنذار لكافاني مهاجم مانشستر يونايتد

ق 40:جوووووووووووول سون والأول

ق 35: الحكم يلغي الهدف بداعي الخطأ

ق 33: جووووووووول أول لمانشستر يونايتد عن طريق كافاني

ق 30: سيطرة حمراء دون خطورة

ق 18: إنذار لـ ماكتوميناي لاعب مانشستر يونايتد

ق 16: تسديدة قوية من راشفورد وإريك داير يبعد الكرة

انطلاق المباراة