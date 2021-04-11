يواصل التألق في لندن.. لينجارد يحبط إيهيناتشو ويقود وست هام للفوز على ليستر سيتي

فاز وست هام على ليستر سيتي بنتيجة 3-2 في المباراة التي أُقيمت على ملعب لندن الأوليمبي في الجولة 31 للدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم جيسي لينجارد لوست هام في الدقيقة 29، وعاد لينجارد وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 44.

وفي الدقيقة 48 سجل جارود بوين الهدف الثالث لوست هام.

لكن كليتشي إيهيناتشو سجل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 70.

وأضاف إيهيناتشو الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 91.

انتصار وست هام رفع رصيده للنقطة 55 ليعود للمركز الرابع، ويقلص الفارق بينه وبين ليستر سيتي إلى نقطة واحدة فقط، حيث يحتل الثعالب المركز الثالث برصيد 56 نقطة.

المباراة كانت رقم 400 لـ مارك نوبل مع وست هام ليكون ثامن في تاريخ الدوري الإنجليزي يصل لهذا العدد من المباريات مع فريق واحد.

وواصل لينجارد تألقه مع وست هام، فمنذ انتقاله للفريق أصبح أكثر من أسهم في الأهداف في الدوري بـ11 هدفا، بعدما سجل 8 أهداف وصنع 3.

كما أصبح لينجارد أكثر من سجل في الدوري منذ مباراته الأولى مع وست هام.

وأصبح ثالث لاعب يسجل في 4 مباريات متتالية لفريق يدربه دافيد مويس، بعد ميكيل آرتيتا مع إيفرتون وروبن فان بيرسي مع مانشستر يونايتد.

وعادل لينجارد أفضل موسم تهديفيه له مع مانشستر يونايتد (8 أهداف خلال 33 مباراة)، بعدما وصل لهدفه الثامن خلال 9 مباريات فقط مع وست هام.

وعلى الجانب الآخر استمر إيهيناتشو في التألق.

إذ سجل المهاجم النيجيري 7 أهداف خلال أخر 5 مباريات له مع ليستر سيتي.

ويلعب وست هام في الجولة المقبلة ضد نيوكاسل يونايتد، بينما يلعب ليستر سيتي ضد وست بروميتش ألبيون.