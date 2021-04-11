أصيب محمود حسن "تريزيجيه" نجم أستون فيلا بقطع في الرباط الصليبي.

وتعرض تريزيجيه للإصابة ضد ليفربول أثناء خسارة فريقه 2-1 في الدوري الإنجليزي، ليغادر على إثرها الملعب في الدقيقة 82.

وتم تشخص إصابة تريزيجيه بقطع في الرباط الصليبي حسبما علم FilGoal.com، ولم يتم تحديد مدة غيابه عن الملاعب بعد.

وبشكل مبدئي، سيغيب تريزيجيه عن منتخب مصر في الدور الأول من تصفيات كأس العالم 2022، والتي ستبدأ في شهر يونيو المقبل وتنتهي في شهر أكتوبر.

وكتب تريزيجيه عقب المباراة مباشرة عبر حسابه على تويتر: "أشكر كل الناس التي سألت علي ولا أستطيع الرد عليهم، الإصابة غير مطمئنة حتى الآن. أسألكم الدعاء".

بشكر كل الناس للي سألت عليا ومش عارف ارد عليها، الإصابة غير مطمئنة حتي الآن. اسألكم الدعاء .. Thank you all for your support, I appreciate your concern. Actually, i'm not quite sure about my injury. pic.twitter.com/Dzk6WbNvZC — Trezeguet (@Trezeguet) April 10, 2021

وكان دين سميث المدير الفني لأستون فيلا قد أشاد بأداء تريزيجيه خلال مباراة ليفربول، وقال: "لعب بشكل جيد ضد ليفربول، ونفذ المطلوب منه، لكنه تعرض للإصابة".

وشارك تريزيجيه في 22 مباراة مع أستون فيلا في كل المسابقات هذا الموسم، وسجل هدفين وصنع مثلهما.