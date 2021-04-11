إصابة تريزيجيه بقطع في الرباط الصليبي

الأحد، 11 أبريل 2021 - 13:29

كتب : أحمد الخولي

تريزيجيه مع أستون فيلا أمام ليفربول

أصيب محمود حسن "تريزيجيه" نجم أستون فيلا بقطع في الرباط الصليبي.

وتعرض تريزيجيه للإصابة ضد ليفربول أثناء خسارة فريقه 2-1 في الدوري الإنجليزي، ليغادر على إثرها الملعب في الدقيقة 82.

وتم تشخص إصابة تريزيجيه بقطع في الرباط الصليبي حسبما علم FilGoal.com، ولم يتم تحديد مدة غيابه عن الملاعب بعد.

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وبشكل مبدئي، سيغيب تريزيجيه عن منتخب مصر في الدور الأول من تصفيات كأس العالم 2022، والتي ستبدأ في شهر يونيو المقبل وتنتهي في شهر أكتوبر.

وكتب تريزيجيه عقب المباراة مباشرة عبر حسابه على تويتر: "أشكر كل الناس التي سألت علي ولا أستطيع الرد عليهم، الإصابة غير مطمئنة حتى الآن. أسألكم الدعاء".

وكان دين سميث المدير الفني لأستون فيلا قد أشاد بأداء تريزيجيه خلال مباراة ليفربول، وقال: "لعب بشكل جيد ضد ليفربول، ونفذ المطلوب منه، لكنه تعرض للإصابة".

وشارك تريزيجيه في 22 مباراة مع أستون فيلا في كل المسابقات هذا الموسم، وسجل هدفين وصنع مثلهما.

محمود حسن تريزيجيه
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