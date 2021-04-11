مدرب أستون فيلا: تريزيجيه نفذ المطلوب منه ضد ليفربول.. ونشعر بالقلق بسبب إصابته

أشاد دين سميث المدير الفني لأستون فيلا بأداء محمود حسن تريزيجيه خلال الدقائق التي لعبها ضد ليفربول، قبل أن يُستبدل بسبب الإصابة.

وغادر تريزيجيه أرض الملعب في الدقيقة 82 بعد إصابته خلال اللقاء.

وقال سميث لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC" بعد المباراة: "لقد استعاد مستواه بعدما شارك كبديل في الأسبوع الماضي وسجل هدفين ضد فولام".

وتابع "لعب بشكل جيد ضد ليفربول، ونفذ المطلوب منه لكنه تعرض للإصابة".

وشدد "نشعر بالقلق بعض الشيء وننتظر معرفة حجم إصابته".

وأتم "تريزيجيه يشعر بالحزن، وسنرى ما سيحدث مع مرور الوقت".

وكان تريزيجيه قد كتب بعد المباراة عبر حسابه على تويتر "أشكر كل الناس التي سألت علي ولا أستطيع الرد عليهم، الإصابة غير مطمئنة حتى الآن. أسألكم الدعاء".

بشكر كل الناس للي سألت عليا ومش عارف ارد عليها، الإصابة غير مطمئنة حتي الآن. اسألكم الدعاء .. Thank you all for your support, I appreciate your concern. Actually, i'm not quite sure about my injury. pic.twitter.com/Dzk6WbNvZC — Trezeguet (@Trezeguet) April 10, 2021

وخسر أستون فيلا بنتيجة 2-1 من ليفربول في مباريات الجولة 31.