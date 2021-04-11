مدرب أستون فيلا: تريزيجيه نفذ المطلوب منه ضد ليفربول.. ونشعر بالقلق بسبب إصابته

الأحد، 11 أبريل 2021 - 11:03

كتب : FilGoal

تريزيجيه مع أستون فيلا أمام ليفربول

أشاد دين سميث المدير الفني لأستون فيلا بأداء محمود حسن تريزيجيه خلال الدقائق التي لعبها ضد ليفربول، قبل أن يُستبدل بسبب الإصابة.

وغادر تريزيجيه أرض الملعب في الدقيقة 82 بعد إصابته خلال اللقاء.

وقال سميث لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC" بعد المباراة: "لقد استعاد مستواه بعدما شارك كبديل في الأسبوع الماضي وسجل هدفين ضد فولام".

أخبار متعلقة
تريزيجيه: إصابتي غير مطمئنة.. أسألكم الدعاء مدرب أستون فيلا: تريزيجيه مستاء.. قلقون قليلا لمعرفة مدى الإصابة تريزيجيه: كنت واثقا من العودة للتسجيل.. واستطعنا الفوز دون جريليش درينكووتر: صلاح ثروة.. وأحب تريزيجيه إصابة تريزيجيه.. ويغادر الملعب باكيا أمام ليفربول

وتابع "لعب بشكل جيد ضد ليفربول، ونفذ المطلوب منه لكنه تعرض للإصابة".

وشدد "نشعر بالقلق بعض الشيء وننتظر معرفة حجم إصابته".

وأتم "تريزيجيه يشعر بالحزن، وسنرى ما سيحدث مع مرور الوقت".

وكان تريزيجيه قد كتب بعد المباراة عبر حسابه على تويتر "أشكر كل الناس التي سألت علي ولا أستطيع الرد عليهم، الإصابة غير مطمئنة حتى الآن. أسألكم الدعاء".

وخسر أستون فيلا بنتيجة 2-1 من ليفربول في مباريات الجولة 31.

أستون فيلا محمود حسن تريزيجيه
نرشح لكم
أخر الأخبار
رقم رائع لـ الونش لم يحدث من قبل في تاريخ الزمالك القاري 3 دقيقة | تقرير في الجول
رئيس لجنة الانضباط بـ كاف: ثبوت التلاعب في النتائج قد يؤدي لشطب النادي.. ويتم مراجعة تقارير المباريات مع الحكام 11 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
نبيه يشيد بالتزام إمام عاشور: عودته للفريق ستكون في الوقت المناسب 23 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مصدر بـ كاف يوضح لـ في الجول: الحالة التي سينظر فيها لشكوى الزمالك 39 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
تقرير: رايولا يستهدف حصول هالاند على نفس قيمة راتب ميسي 55 دقيقة | ميركاتو
معلول يحضر عشاء دبلوماسيا بدعوة من رئيس تونس ساعة | مصر
كومان: برشلونة سيطر على الكلاسيكو.. والحكم اتخذ قرارات خاطئة ساعة | الدوري الإسباني
مالديني: اقتربنا جدا من تجديد عقد إبراهيموفيتش ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 زيدان: هذا رأيي في هدف صلاح.. وإيطاليا في قلبي دائما 2 انتهت في مجموعة الزمالك - الترجي (1) (1) المولودية.. صدارة وتأهل 3 #ليلة_الأبطال - مؤتمر زيدان: صلاح ليس لاعبي.. تعلمت من كلوب ونحن أيضا لدينا إصابات 4 بعد هدفه في ريال مدريد.. رقم قياسي جديد لـ محمد صلاح مع ليفربول
قد ينال إعجابك