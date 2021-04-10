أسامة نبيه: مصيرنا كان بأقدام غيرنا.. وسنواجه الأهلي بحكم مصري أو أجنبي

أوضح أسامة نبيه المدرب العام لنادي الزمالك أن بداية الفريق في دور المجموعات لدوري الأبطال تسببت في خروجه المبكر.

وشدد على مواجهة الأهلي في قمة الدوري سواء بحكم مصري أو أجنبي.

وقال نبيه: "التأهل كان في أيدينا لكن البداية لم تكن موفقة، ومصيرنا كان بأقدام غيرنا".

وأضاف عبر قناة أون تايم سبورتس: "الزمالك لو كان تأهل واستمر بالشكل الذي خاض به آخر مباراتين، كان سيكون مزعجا في الأدوار التالية".

وواصل "خضنا اليوم مواجهة أمام تونجيث وهو فريق متواضع وتفوقنا على مولودية في الجزائر بأداء رائع كل ذلك كان يجعلنا نستكمل البطولة بقوة، لأننا وصلنا لنهائي النسخة الماضية".

وتابع "الـ15 يوما الماضية أضفنا للفريق شكل وتواجد قوي ونريد ألا يؤثر الخروج الإفريقي علينا في البطولات الأخرى ونستعد لمواجهة حرس الحدود ثم الأهلي".

وعن خوض لقاء القمة بحكم مصري قال: "لدينا مباراة في الكأس أمام حرس الحدود ثم أمام الأهلي سنخوضها سواء بحكم مصري أو أجنبي وليس لدينا مشكلة".

وعن تألق شيكابالا ومروان حمدي أردف "شيكابالا يؤدي بشكل رائع ولا يهم يبدأ أو يشارك كبديل وقدم أداءً جيدا اليوم وأمام المولودية، مروان حصل على الثقة وواصل الأداء بعد مباراة الجزائر وستكون بدايته الحقيقة اليوم".

وأتم "اليوم هناك مكاسب ولاحقا سنحصل على مكاسب أخرى من فريق الشباب، وسندفع بأكثر من عنصر في المرحلة المقبلة".

"صعودنا لم يكن بأقدامنا وأعتمدنا على الغير"...أول تعليق 💥🔥 من أسامة نبيه المدرب العام للزمالك بعد الخروج من دوري الأبطال #ملعب_ONTime#ONTime_Sports pic.twitter.com/Geo3VGT3oK — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 10, 2021

فاز الزمالك على تونجيث بأربعة أهداف مقابل هدف على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

في الجهة الأخرى، تعادل الترجي مع مولودية الجزائر بهدف لكل لفريق. تعادل أهل الفريقان سويا لربع النهائي.