دوري أبطال إفريقيا.. أوناجم يسجل في فوز الوداد وكايزر تشيفز يكمل أطراف دور الـ8

حسم الوداد المغربي المركز الأول في مجموعته بدوري أبطال إفريقيا بالفوز على بترو أتليتكو الأنجولي بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة لدور المجموعات.

محمد أوناجم النادي : الوداد الرياضي الوداد الرياضي

وسجل ثنائية الوداد وليد الكارتي في الدقيقة 15، وأضاف محمد أوناجم لاعب الزمالك المعار للفريق المغربي الهدف الثاني في الدقيقة 22 من ركلة حرة مباشرة.

الفوز رفع رصيد الوداد إلى النقطة 10 لينهي المجموعة الثالثة متصدرا، بفارق نقطة عن كل من كايزر تشيفز الجنوب إفريقي وحوريا الغيني.

ويبقى بترو أتليتكو في المركز الأخير بنقطة واحدة.

video:1

في المباراة الثانية حسم كايزر تشيفز الجنوب إفريقي المركز الثاني بالمجموعة بالتعادل خارج ملعبه مع حوريا بهدفين لكل فريق.

ليحسم المركز الثاني لصالحه بأفضلية المواجهات المباشرة بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.

video:2

ليرافق كايزر تشيفز فريق الوداد إلى دور الثمانية.

وبذلك يكتمل أطراف دور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا ويأتي في التصنيف الأول كل من سيمبا التنزاني والترجي التونسي وصن داونز الجنوب إفريقي والوداد المغربي.

وفي التصنيف الثاني كل من الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي والمولودية الجزائري.