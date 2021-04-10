بيولي: إبراهيموفيتش لم يهن الحكم.. ونريد العودة لمعدل النقاط الذي بدأنا به الموسم

أوضح ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان أن زلاتان إبراهيموفيتش لم يقلل من حكم المباراة ليتعرض للطرد.

وخاض ميلان الدقيقة الـ 30 الأخيرة منقوصا من السويدي بعد طرده في الفوز على بارما 3-1 في الجولة 30 من الدوري الإيطالي. (طالع التفاصيل)

وقال بيولي لشبكة "سكاي سبورتس": "إبراهيموفيتش أخبرني أنه كان يتناقش مع الحكم وإنه لم يُبد أي قلة احترام أو إهانة للحكم، لما اتحدث مع الحكم أيضا فلا أعلم".

وأضاف "زلاتان قال للحكم، إذا أنت لست مهتما بما قلته؟ وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجهه، لم أكن هناك ولا أعلم".

وتابع "الإيجابي أن الفريق فاز بتصميم كبير".

بطاقة حمراء لإبراهيموفيتش هي الثامن في مسيرته بالدوريات الـ 5 الكبرى والأول له في الدوري الإيطالي منذ الطرد أمام نابولي في 2012.

وأشاد بمستوى فيكايو توموري وتفكير ميلان في ضم اللاعب بشكل نهائي، قائلا: "تأثيره رائع وتأقلم سريعا، لديه خصائص السرعة واللعب من الخلف ويتحسن مع الفريق، هو لاعب يقدم الكثير لنا وننوى الاحتفاظ به".

وعن سجل ميلان الحيد خارج القواعد واصل "الإحصائات تقول أننا أفضل خارج ملعبنا، هذا غريب ونقيم هذا الأسباب، لكن المباريات متشابهة بعض الشيء عندما تلعب خارج القواعد".

فوز يحمل رقم 13 لميلان خارج سان سيرو في الدوري الموسم الحالي وعلى بُعد 3 مباريات من أجل معادلة رقم موسمي 2004-05 و1992-93.

وأكمل "نريد إعادة ميلان إلى دوري الأبطال، لدينا منافسة قوية مع يوفنتوس وأتالانتا ونابولي ولاتسيو وروما، لذلك علينا التركيز مباراة تلو الأخرى والمواصلة".

وأتم "نريد العودة لمعدل النقاط الذي بدأنا به الموسم، لكن إمكاننا تنفيذه عندما نركز على مباراة واحدة".