ميلان يحافظ على الوصافة ويكرر تفوقه على بارما بثلاثية

تمسك ميلان بالمركز الثاني وتخطى عقبة بارما بنتيجة 3-1 في الجولة 30 من الدوري الإيطالي على ملعب إنيو تارديني.

أهداف ميلان جاءت عن طريق أنتي ريبيتش وفرانك كيسي ورافائيل لياو، فيما سجل ريكاردو جاليولو هدف بارما الوحيد.

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وشهدت المباراة طرد زلاتان إبراهيموفيتش بسبب اعتراضه على حكم المباراة.

فوز ظل به ميلان في المركز الثاني برصيد 63 نقطة مقلصا الفارق مع إنتر المتصدر إلى 8 نقاط بشكل مؤقت الذي يستعد لمواجهة كالياري.

وعزز به وصافته في جدول الترتيب بفارق 4 نقاط عن يوفنتوس والذي يستضيف جنوى غدا.

بينما واصل موسم بارما المُعقد إذ توقف رصيده عند 20 نقطة في المركز قبل الأخير.

ميلان واصل سجله الجيد على ملعب بارما إذ لم يخسر في آخر 4 مباريات (تعادل 1 وفاز 3) ولم يخسر منذ 2013.

التشكيل

بدأ ميلان اللقاء بزلاتان إبراهيموفيتش في الهجوم ومن خلفه هاكان تشالهان أوجلو وأنتي ريبتيش وأليكسيس سايليميكرس.

وصف المباراة

احتاج 8 ميلان لـ 8 دقائق فقط من أجل تسجل الهدف الأول عن طريق الكرواتي أنتي ريبيتش الذي استلم تمريرة من إبراهيموفيتش وسدد كرة قوية في الزواية اليسرى.

هدف يحمل الرقم 16 لريبيتش مع ميلان وجميعها جاءت في النصف الثاني من الموسم من أصل 17 سجلها في الدوري الإيطالي.

وفي الدقيقة 44 أضاف الإيفواري فرانك كيسي هدف الروسونيري الثاني بتسديدة أرضية على يمين الحارس من تمريرة ثيو هيرنانديز.

هدف هو العاشر لكيسي في أول 30 مباراة في الدوري الإيطالي، ليعادل رقم كاكا في موسم 2008-09 كأكثر لاعب وسط للروسونيري يسجل 10 أهداف أو أكثر في الدوري الإيطالي.

في الشوط الثاني كاد بارما أن يسجل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 55 من 3 محاولات متتالية لكن براعة جانلويجي دوناروما حالت دون الهدف الأول.

وفي الدقيقة 60 أشهر الحكم البطاقة الحمراء مباشرة في وجه إبراهيموفيتش بداعي الاعتراض على قراره.

بطاقة حمراء لإبراهيموفيتش هي الثامن في مسيرته بالدوريات الـ 5 الكبرى والأول له في الدوري الإيطالي منذ الطرد أمام نابولي في 2012.

وقلص ريكاردو جاليولو النتيجة لصالح بارما في الدقيقة 66.

الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع ساهم الثنائي البرتغالي البديل، ديوجو دالوت ورافائيل لياو في قتل أحلام بارما.

دالوت توغل من منتصف ملعب ميلان نحو مرمى بارما ومرر كرة أرضية إلى لياو الذي سجل بهدوء في شباك سيبي، مسجلا هدفه السادس.

فوز يحمل رقم 13 لميلان خارج سان سيرو في الدوري الموسم الحالي وعلى بُعد 3 مباريات من أجل معادلة رقم موسمي 2004-05 و1992-93.