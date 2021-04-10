تريزيجيه: إصابتي غير مطمئنة.. أسألكم الدعاء

كشف محمود حسن "تريزيجيه" لاعب أستون فيلا بأن إصابته تبدو غير مطمئنة.

وقال تريزيجيه عبر حسابه على تويتر: "أشكر كل الناس التي سألت علي ولا أستطيع الرد عليهم، الإصابة غير مطمئنة حتى الآن. أسألكم الدعاء".

من جهة أخرى، أجرى حسام البدري مدرب منتخب مصر، اتصال بـ محمود حسن "تريزيجية" لاعب أستون فيلا، للاطمئنان على حالته ومعرفة مدي الإصابة التي تعرض لها وخرج علي إثرها أمام ليفربول.

وشد المدير الفني من أزر اللاعب معنويا للتعافي، لاسميا وأنه يعتبر من العناصر المهمة لمنتخبنا الوطني التي يعتمد عليها الجهاز الفني.

تريزيجيه كشف لـ البدري بأنه سيخضع لـ أشعة على ركبته للوقوف علي الحالة الخاصة به وإبلاغه بنتائج تقرير الأشعة.

تريزيجيه غادر مباراة أستون فيلا وليفربول مصابا في الدقيقة الـ80، ليخرج من الملعب مصابا.

ليفربول فاز على أستون فيلا بهدفين مقابل هدف في الدوري الإنجليزي، وسجل محمد صلاح هدفا في اللقاء.

ويستعد منتخب مصر لفترة التوقف الدولي بشهر يونيو المقبل، ومواجهة منتخبي أنجولا والجابون في بداية منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم بقطر 2022.