قائمة بيراميدز - أروابارينا يختار 18 لاعبا لمواجهة الرجاء

السبت، 10 أبريل 2021 - 21:41

كتب : FilGoal

بيراميدز - الرجاء

أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الرجاء المغربي، والمحدد لها التاسعة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي.

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خط الدفاع: علي جبر - طارق طه - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي.

خط الوسط: إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - نبيل دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - محمود صابر.

خط الهجوم: جون أنتوي - دودو الجباس.

وخسر بيراميدز في المباراة الماضية أمام الرجاء بهدفين دون رد في المغرب.

ويحتل الرجاء المركز الأول في المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، ويأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

بيراميدز الكونفدرالية
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