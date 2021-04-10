مؤتمر كارتيرون: لا أتوقع تواطؤ تم بين الترجي والمولودية.. سنركز الآن على ثنائية محلية

السبت، 10 أبريل 2021 - 21:15

كتب : أحمد شوقي صلاح

مؤتمر باتريس كارتيرون مدرب الزمالك

لا يرى باتريس كارتيرون مدرب الزمالك، بأن الترجي ومولودية الجزائر اتفقنا لإقصاء الزمالك.

الزمالك فاز على مولودية الجزائر بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأخيرة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا. فوز لم يكن كافيا للتأهل بعد تعادل المولودية مع الترجي في رادس، ليتأهلا سويا.

وقال كارتيرون في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "لعبنا مباراتين جيدتين وسجلنا 6 أهداف في 3 مباريات. هذا شيء جيد، لكن لم يكن كافيا لنا. المستوى الحالي لـ الزمالك، لا يستحق أن يكون خارج دوري الأبطال".

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وأضاف "أشعر بالضيق من توديع البطولة وحزن الجماهير، لكننا حققنا نقطتين في أول 3 مباريات، وهذا لم يكن شيء جيدا".

المدرب الفرنسي أتبع "سنلعب الآن على بطولتي الدوري والكأس. سنقاتل لتحقيقهما، وبالنسبة لي الفوز بالدوري أصعب من التتويج بدوري أبطال إفريقيا".

كارتيرون واصل "قدمنا أداء جيدا في الشوط الأول، وهذا هو المستوى الطبيعي للزمالك. لم نشغل أنفسنا بالمباراة الأخرى".

واستمر "لا أتوقع أن يكون الترجي ومولودية الجزائر اتفقا لإقصاءنا. هما فريقان كبيران، ولو كنت مكان الترجي لما أحببت تأهل فريق كبير بحجم الزمالك أيضا لأن مواجهة المولودية مستقبلا أفضل لهم من مواجهة الزمالك".

كارتيرون أكمل "غاضب جدا من أداء الفريق في أول 3 مباريات، لأن هذا كان السبب الحقيقي في توديعنا للبطولة. استلمت الفريق ومستواه البدني والنفسي غير جيدين، لكن المستوى تحسن الآن ونحاول اللعب بحماس من أجل الدوري والكأس".

وأتم "المنافسة لن تكون سهلة في الدوري مع الأهلي لأن مستواهم ثابت. سأقول للاعبي الزمالك لقد أديتم ما عليكم ولا داعي لليأس واستمروا بنفس الحماس".

باتريس كارتيرون الزمالك
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