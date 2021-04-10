مؤتمر فتحي: نركز على الفوز أمام الرجاء قبل لقاء نكانا.. وسعيد بوجودي في بيراميدز

شدد أحمد فتحي لاعب بيراميدز أنه لا توجد أي مشاكل موضحا أنه لا زال في بداية مشواره مع النادي.

ويستعد بيراميدز لمواجهة الرجاء في الجولة الرابعة من الكونفدرالية الإفريقية.

وقال فتحي في المؤتمر الصحفي: "مباراة الرجاء صعبة لأنه فريق قوي ومتصدر المجموعة حتى الآن، واللاعبون يركزون على الفوز والثلاث نقاط، قبل السفر ومواجهة نكانا الزامبي في الجولة الخامسة، حيث ستكون الأجواء صعبة للغاية حيث تقام المواجهة في وقت شهر رمضان نهارا ويجب الفوز على الرجاء لتأكيد التأهل لربع النهائي".

وأوضح "اللاعبون لديهم هدف واحد وهو التتويج ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية هذا الموسم، بعد الوصول للنهائي في النسخة الماضية".

وأضاف عن خطأ شريف إكرامي "أي لاعب معرض للخطأ وشريف إكرامي يقدم مستويات مميزة خلال الموسم الجاري والخطأ الذي حدث في مباراة الرجاء وارد وعادي وطبيعي ويحدث في كل المباريات ويجب تخطيه والتركيز فيما هو قادم".

وشدد "لا توجد مشاكل لي على الإطلاق داخل الفريق وسعيد بوجودي في بيراميدز وهناك من يروج أنني غير سعيد واعاني من مشاكل وهي أخبار غير صحيحة مطلقا واتعامل مع تلك الأخبار بالاجتهاد داخل الملعب".

وأردف "أنا تحت أمر الجهاز الفني في أي وقت ومعظم الوقت اشارك أساسيا وبسبب الإصابة بكورونا والعضلة الخلفية، تسبب ذلك في ابتعادي عن المباريات، واهتم فقط بالتدريب وتجهيز نفسي واتدرب جيدا".

وأتم "نصيحتي لأي لاعب ألا ينشغل بغير الملعب ويعطي 100%؜ من مجهوده حتى يشارك ويحصل على الفرصة، لا زلت في بداية مشواري مع النادي ولا يمكن تقييم مشواري لأن هناك الكثير في الفترة المقبلة بإمكاني تقديمه لبيراميدز".