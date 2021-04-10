تشيلسي يشعل صراع المربع الذهبي ويضرب كريستال بالاس برباعية

سحق تشيلسي مضيفه كريستال بالاس برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي.

وعاد تشيلسي من ملعب سيلهريست بارك معقل كريستال بالاس، بفوز ثمين يشعل به صراع المركز الرابع مع وست هام يونايتد وليفربول.

تشيلسي وصل إلى النقطة 54 في المركز الرابع بفارق نقطتين عن ليفربول صاحب المركز الخامس.

وبنفس الفارق مع وست هام صاحب المركز السادس والذي سيلعب ضد ليستر سيتي.

بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند النقطة 38 في المركز الـ13.

وصف المباراة

تقدم تشيلسي في الدقيقة 8 بتسديدة رائعة من كاي هافرتز بالقدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء.

ثم أضاف كريستيان بوليسيتش الهدف الثاني في الدقيقة 10 بتسديدة صاروخية بالقدم اليسرى.

وجاء الدور على المدافع كورت زوما ليسجل الهدف الثالث بضربة رأسية بعد ركلة حرة نفذها ماسون ماونت بإتقان في الدقيقة 30.

وبضربة رأسية قوية في الدقيقة 36 سجل كريستيان بينتيكي هدف كريستال بالاس الوحيد في المباراة.

قبل أن يختتم كريستيان بوليسيتش رباعية تشيلسي في الدقيقة 78.

ومرت الدقائق المتبقية دون تغيير في النتيجة ليفوز تشيلسي على كريستال بالاس برباعية مقابل هدف.