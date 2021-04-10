ميدو: الزمالك كان الأقوى في المجموعة.. لا نلومن إلا أنفسنا

يرى أحمد حسام "ميدو" لاعب الزمالك السابق بأن الزمالك عليه لوم نفسه فقط بتوديع دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك فاز على تونجيث بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الأخيرة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا. فوز لم يكف للتأهل بعد تعادل مولودية الجزائر مع الترجي في تونس.

وقال ميدو في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة عقب اللقاء: "تابعت الشوط الأول من مباراة الزمالك وتونجيت، وقيل لي إن الشوط الثاني من مباراة الترجي ومولودية الجزائر لم يكن الفريقان بالجدية الكافية، لكن لا نلوم إلا أنفسنا".

وأضاف "الزمالك خرج لكنه كان أقوى فريق في مجموعته".

وتابع "من المفترض الأداء الجيد في المباراتين الأخيرتين، يتم استغلاله بالتركيز في المشوار المحلي، وتعويض جماهير الزمالك بلقب الدوري".

واستمر "قلت للاعبين أنتم فريق قوي وثقيل، وحرام ألا يفوز هذا الجيل ببطولات.

كل مركز، الزمالك لديه أساسي وبديل على أعلى مستوى، وأقوى فريق جاء إلى الزمالك منذ فترة طويلة".

ميدو أكمل "أقل شيء، يجب أن يفوز هذا الفريق ببطولة الدوري، اللاعبون يحبون كارتيرون، فهو مدرب جيد ولديه خبرات كبيرة".

وعن تعادل الترجي ومولودية الجزائر، قال ميدو "لا تعليق على تعادل الترجي مع المولودية، لا يمكن أن نفعل شيئا، طالما أن الفريقان من مصلحتهما خروج الزمالك، هذه رسالة للاعبي للزمالك أنهم كبار، وفريق يخشاه الجميع. الخسارة أمام الترجي في القاهرة، هي ما وضعتنا في هذا الموقف".

واسرتسل "ندفع ثمن توقيت رحيل باتشيكو، كان لابد من استمراره لما بعد مباراة الترجي في القاهرة حتى إذا كان صحيحا ما قيل أن كارتيرون اشترط تولي المسؤولية أمام الترجي، فالأمر لم يكن سهلا".

ميدو استمر "للأسف، لا نقدر على التشكيك في نزاهة أحد، طالما لا يوجد دليل ملموس. الزمالك يستحق أكثر من ذلك، ويجب أن يعوض اللاعبون جماهيرهم بالقتال في بطولة الدوري خاصة أن الفوز في آخر مباراتين أمام المولودية وتونجيت مؤشر جيد".

وأتم "لم يتحدث معي أحد بشأن أي منصب في الزمالك، ربما هذا كلام طبيعي أن يتردد بعد رحيلي عن بيراميدز، لكن لم يتشاور أحد معي".