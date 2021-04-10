سان جيرمان يكتسح ستراسبورج.. ونافاس يثير القلق قبل أيام من مواجهة بايرن

اكتسح باريس سان جيرمان مضيفه ستراسبورج بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في ملعب لا ميناو، بالجولة 32 من الدوري الفرنسي.

وسجّل سان جيرمان أهدافه بواسطة كيليان مبابي، وبابلو سارابيا، ومويس كين، ولياندرو باريديس، بالدقائق 16، و27، و45، و79.

فيما سجّل ديون ساهي هدف ستراسبورج الوحيد في الدقيقة 63.

ليرفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثاني، ويعيد الفارق إلى 3 نقاط مع ليل المتصدر.

فيما تجمّد رصيد ستراسبورج عند 36 نقطة في المركز 14.

وبات ساهي (19 عاما و111 يوما) أصغر لاعب يسجل لـ ستراسبورج في الدوري الفرنسي منذ كيفن جاميرو عام 2006.

وشهدت المباراة خروج كيلور نافاس بين الشوطين وتعويضه بالإسباني سيرخيو ريكو.

وذكرت إذاعة مونت كارلو الفرنسية أن خروج نافاس جاء كإجراء احترازي بعد شعوره بآلام عضلية.

وعرفت المباراة مشاركة الهولندي تشافي سيمونز (17 عاما) في صفوف باريس سان جيرمان لأول مرة في مسيرته بالدوري الفرنسي الممتاز.

وغاب نيمار جونيور عن المباراة للإيقاف بعد تلقيه بطاقة حمراء في الهزيمة أمام ليل بالجولة الماضية، فيما ظل آنخل دي ماريا على مقاعد البدلاء.

ويستقبل باريس سان جيرمان نظيره بايرن ميونيخ في حديقة الأمراء مساء الثلاثاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تفوقه ذهابا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.