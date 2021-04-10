مدرب أستون فيلا: تريزيجيه مستاء.. قلقون قليلا لمعرفة مدى الإصابة

ينتظر دين سميث المدير الفني لـ أستون فيلا معرفة موقف إصابة محمود حسن تريزيجيه.

وخرج تريزيجيه مصابا في الدقيقة 82 بعدما تعرضه للإصابة عقب تدخل من ألكسندر أرنولد.

وقال سميث لــ "ماتش أوف ذا داي" عن إصابة تريزيجيه: "شارك كبديل الأسبوع الماضي وصنع الفارق ولعب بشكل جيد اليوم وأدى دوره".

وكان تريزيجيه قد شارك كبديل الأسبوع الماضي وقاد فيلا للفوز على فولام بنتيجة 3-1 بتسجيل هدفين.

وأضاف سميث "للأسف خرج بسب الإصابة، نحن قلقون قليلا لمعرفة مدى الإصابة، هو مستاء قليلا، لكننا سنرى مع مرور الوقت".

وشارك تريزيجيه أساسيا وكاد أن يسجل هدفا في شباك أليسون لكن كرته ارتطمت بالقائم الأيسر.

أنهى ليفربول لعنة ملعب الأنفيلد في 2021 وحقق فوزه الأول القاتل على أستون فيلا بنتيجة 2-1 في الجولة الـ 31 من الدوري الإنجليزي.

ولم يحقق الريدز أي انتصار على ملعب أنفيلد منذ بداية 2021 في جميع المسابقات.

ووصل ليفربول بفضل فوزه في لقاء اليوم للنقطة 2000 في تاريخ مشاركاته بالدوري الإنجليزي ليصبح الرابع بعد مانشستر يونايتد وأرسنال وتشيلسي.

فوز ارتقى به ليفربول للمركز الرابع برصيد 52 نقطة، بينما توقف رصيد فيلا عند 44 نقطة ظل بها عاشرا.

وأنهى صلاح لعنة غياب التسجيل لليفربول في ملعب أنفيلد، إذ غاب الفريق عن التسجيل لـ 12 ساعة و44 دقيقة في الدوري الإنجليزي قبل هدف صلاح.

وارتقى صلاح لصدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بالتساوي مع هاري كين مهاجم توتنام برصيد 19 هدفا.

ورفع صلاح رصيده التهديفي إلى 28 هدفا الموسم الجاري في جميع المسابقات كثاني أفضل موسم تهديفي له مع الريدز بعد موسمه الأول.