إصابة تريزيجيه.. ويغادر الملعب باكيا أمام ليفربول

تعرض محمود حسن "تريزيجيه" لاعب أستون فيلا لإصابة، غادر على إثرها باكيا أمام ليفربول.

تريزيجيه بدأ المباراة كأساسي، قبل أن يتعرض لإصابة في الدقيقة الـ77 بعد التحام مع ترينت أرنولد ظهير أيمن ليفربول.

النجم المصري خضع للعلاج وعاد للملعب مجددا، لكنه سرعان ما سقط مجددا وطلب الخروج.

وغادر تريزيجيه الملعب في الدقيقة الـ81، ليشارك جاكوب رامسي بدلا منه، وليغادر تريزيجيه الملعب باكيا، متأثرا بإصابته.

بكاء تريزيجيه بعد إصابته وخروج مصابا من لقاء ليفربول. نتمنى السلامة لـ نجم منتخبنا🙏#السبت_الكروي pic.twitter.com/XrgtQWmqrY — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) April 10, 2021

تريزيجيه تعرض لإصابة في الرأس قبل ذلك هذا الموسم، أبعدتده قرابة الشهرين من شهر نوفمبر إلى آخر شهر يناير.

صاحب الـ26 عاما شارك في 22 مباراة هذا الموسم. سجل فيهم هدفين كانا في المباراة السابقة أمام فولام، وصنع هدفين آخرين.

وكاد الدولي المصري يسجل اليوم أمام ليفربول قبل خروجه من تصويبة رائعة بوجه قدمه الخارجي في الدقيقة الـ61 لكن كرته ارتطمت بالقام.