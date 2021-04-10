انتهت في مجموعة الزمالك - الترجي (1) (1) المولودية.. صدارة وتأهل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الترجي ومولودية الجزائر، ضمن مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

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نهاية المباراة

ق.68 هدف التعادل للمولودية بواسطة عبد النور بلخير

ق.66 خروج طه ياسين الخنيسي ودخول رائد الفادع رقم 32، وخروج البدري ودخول مزيان

ق.64 تسديدة قوية من بلخير لاعب المولودية لكن تمر أعلى العارضة

ق.64 دخول وليد علاتي رقم 20 في المولودية، ودخول عبد الرحمن بورديم رقم 8 كذلك

ق.60 فرصة غريبة ضائعة جديدة من المولودية بواسطة شمس الدين حراق هذه المرة الذي راوغ بن شريفية وأعاد الكرة للخلف

ق.58 عدادي يهدر هدفا مؤكدا وبن شريفية يتألق مجددا

ق.54 هدف ملغي للمولودية بداعي التسلل

ق.51 ضغط جزائري

ق.48 رأسية من توفيق عدادي ويبعدها المعز بن شريفية إلى ركنية

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.+46 سامي فريوي يهدر هدفا مؤكدا برأسية أمام المرمى مرت بجوار القائم بغرابة

ق.45 فرصة خطيرة للترجي! الخنيسي ينطلق في مساحة خالية ويسدد بقوة لكن حارس المولودية يتصدى ويبعد الخطر

ق.37 تغيير أول للمولودية، خروج مرواني للإصابة ودخول توفيق عدادي

ق.34 عرضية خطيرة للمولودية لكن تمر من أمام المهاجمين

ق.31 جووووووووول نسيم بن خليفة يسجل الأول للترجي بكرة اصطدمت بمدافع المولودية

ق.30 إصابة محمد مرواني لاعب المولودية وخروجه على محفة

ق.29 عرضية من أنيس البدري داخل منطقة الجزاء لكن دفاع المولودية يبعدها دون عناء

ق.26 كرة طولية نحو حمدو الهوني الذي لمسها برأسه لتصطدم بالدفاع وتصل سهلة إلى حارس المولودية

ق,20 هدوء كبير يسيطر على المباراة

ق.7 سيطرة كاملة للفريق التونسي

ق.1 رأسية من الخنيسي بعد 44 ثانية تمر مباشرة بجوار القائم

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل