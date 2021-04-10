تشكيل الترجي – البدري والخنيسي والهوني يحملون آمال الزمالك ضد المولودية

السبت، 10 أبريل 2021 - 17:01

كتب : FilGoal

أنيس البدري - الترجي

يقود الثلاثي، أنيس البدري وطه ياسين الخنيسي وحمدو الهوني، هجوم الترجي، الذي لن يحظى بتشجيع مناصريه فقط ضد مولودية الجزائر في ختام دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

الزمالك يأمل في فوز الترجي على المولودية، مع فوزه على تونجيث في نفس التوقيت للتأهل.

وأجرى معين الشعباني مدرب الترجي، 8 تغييرات، على فريقه الأساسي، الذي كان قد هزم الزمالك 1-0 في القاهرة في الجولة الرابعة.

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ولا يشارك من تشكيل الفريق الأساسي، سوى المدافع عبد القادر بدران، ولاعب الوسط عبد الرؤوف بن غيث، والجناح حمدو الهوني.

وأتى تشكيل الترجي كاملا كالتالي..

حراسة المرمى: معز بن شريفية

الدفاع: محمد علي المسكيني – عبد القادر بدران – خليل شمام – حسين الربيع

الوسط: محمد أمين بن حميدة – عبد الرؤوف بن غيث – نسيم بن خليفة

الهجوم: حمدو الهوني – طه ياسين الخنيسي – أنيس البدري

أما تشكيل المولودية فيضم..

حراسة المرمى: عبد القادر صالحي

الدفاع: مراد حداد - محمد مرواني - عبد الرحمن حشود - بلقاسم براهيمي

الوسط: شمس الدين حراج - بلال بن ساحة - إيسلا ديوماندي - ميلود ربيعي

الهجوم: عبد النور بلخير - سامي فريوي

الترجي مولودية الجزائر في إفريقيا الزمالك
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