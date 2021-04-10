تشكيل الزمالك – شيكابالا أساسي.. ومروان يقود الهجوم أمام تونجيث

السبت، 10 أبريل 2021 - 16:44

كتب : أحمد شوقي صلاح

صورة جماعية لفريق الزمالك قبل لقاء سيراميكا كليوباترا

يبدأ محمود عبد الرازق "شيكابالا" كأساسي، فيما يتواجد أحمد سيد "زيزو" مع بدلاء الزمالك أمام تونجيث.

أعلن باتريس كارتيرون مدرب الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة تونجيث بعد قليل.

تشكيل الزمالك شهد بدء شيكابالا كأساسي في الجناح الأيمن، وعلى حساب زيزو العائد من الإصابة.

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من جهة أخرى، يقود مروان حمدي خط الهجوم، فيما يستمر محمود علاء بجانب الونش في الدفاع.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حارس: محمود عبد الرحيم "جنش".

الدفاع: أحمد فتوح – محمود علاء – الونش – حازم إمام.

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي.

أماهما: أشرف بنشرقي – يوسف إبراهيم "أوباما" – شيكابالا.

الهجوم: مروان حمدي.

ويلعب الزمالك مع تونجيث على استاد القاهرة بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

من جهة أخرى، يتواجد زيزو بجانب حميد أحداد، ومحمد عبد الشافي على مقاعد البدلاء.

وجاءت دكة البدلاء كالتالي:

حارس: محمد أبو جبل.

الدفاع: محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – حمزة المثلوثي.

الوسط: أحمد سيد "زيزو"– إسلام جابر.

الهجوم: حميد أحداد.

في إفريقيا الزمالك تونجيث شيكابالا
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