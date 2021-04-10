بيلسا: فوز سيتي على ليدز كان ليكون عادلا.. ولم نتدرب على الدفاع من قبل

السبت، 10 أبريل 2021 - 16:37

كتب : FilGoal

مارسيلو بيلسا

يرى مارسيلو بيلسا المدير الفني لليدز يونايتد أن فوز مانشستر سيتي على فريقه كان ليكون عادلا، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، اليوم السبت.

وفاز ليدز يونايتد على مانشستر سيتي بنتيجة 2-1 على ملعب الاتحاد، في الجولة 31 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال بيلسا في تصريحات عقب المباراة: "هذا يبدو غريبا، لكن من العدل أن يفوز سيتي بهذه المباراة".

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وأضاف "لكننا نستحق الفوز في هذه المباراة أيضا".

وأوضح "السبب في استحقاقنا بالفوز في اللقاء هو شخصية اللاعبين ومجهودهم وثباتهم خلال المباراة".

وعن تنظيم فريقه الدفاعي على مدار اللقاء، قال: "لم نتدرب على ما حدث في مباراة اليوم في أي وقت سابق في المران".

وأتم "لكني سأضع في اعتباري أن نتدرب على هذه الطريقة".

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