دالاس: سيتي حصل على الاستحواذ ولم يحصل على فرص للتسجيل في ليدز

عبر سيتورات دالاس لاعب ليدز يونايتد عن سعادته بتسجيل هدفين في مرمى مانشستر سيتي في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الجولة 31 للدوري الإنجليزي.

وفاز ليدز يونايتد على مانشستر سيتي بنتيجة 2-1.

وقال دالاس بعد اللقاء لشبكة "سكاي سبورتس": "النتيجة كانت مهمة لنا للغاية وجيدة أيضا".

وأضاف "من الصعب أن نلعب ضد فريق بهذه الجودة".

واستمر "بغض النظر عن المنافس فمن الصعب للغاية أن نلعب بـ10 لاعبين، لكننا لعبنا بصلابة ولم نمنحهم الفرص لكنهم حصلوا على الاستحواذ".

وشدد "كنا نعلم أن المباراة صعبة للغاية وحاولنا أن نلعب بقوة".

وعن تسجيل هدفين، قال: "حاولت استغلال الفرص التي أتيحت لنا خلال اللقاء".

وأتم "بالطبع كان ذلك رائعا جدا".