انتهت في إنجلترا – ليفربول (2) (1) أستون فيلا.. فوز قاتل للحُمر

السبت، 10 أبريل 2021 - 15:48

كتب : FilGoal

هدف محمد صلاح في ريال مدريد

يستضيف ليفربول نظيره أستون فيلا على ملعب أنفيلد في الجولة 31 للدوري الإنجليزي الممتاز.

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نهاية المباراة بفوز ليفربول على أستون فيلا

ق. 91 جوووووووول قااااتل عن طريق ترينت أرنولد.

ق. 80 تريزيجيه يغادر مصابا، ورامسي يشارك بدلا منه.

ق. 77 تريزيجيه يتعرض لإصابة بعد التحام مع ترينت أرنولد.

ق. 74 ساديو ماني يشارك بدلا من فيرمينو.

ق. 61 أووووه تريزيجيه كاد يسجل الثاني. تمريرة من واتكينز إلى تريزيجيه الذي يسدد بوجه قدمه الخارجي في القائم الأيسر، وترتد الكرة إلى تريزيجيه مجددا ليتابعها برأسيه لكن خارج المرمى.

ق. 56 جووول التعااادل من محمد صلاح. عرضية من روبيرتسون تصدى لها مارتينيز وياقبلها صلاح برأسية في المرمى مسجلا التعادل.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق50: حكم الفيديو المساعد يلغي هدف التعادل لليفربول

ق48: هدف التعادل لليفربول عن طريق أستون فيلا

ق43: الهدف الأول لأستون فيلا عن طريق أولي واتكينز

بداية المباراة

ليفربول أستون فيلا محمد صلاح
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