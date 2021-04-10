مران الأهلي – آلام المعدة تبعد بواليا وتأهيل ناصر ماهر
السبت، 10 أبريل 2021 - 14:36
كتب : حسام نور الدين
غاب والتر بواليا مهاجم الأهلي، عن مران الفريق الجماعي اليوم السبت، بسبب آلام المعدة.
والتر بواليا
النادي : الأهلي
وكشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق أن المهاجم الكونغولي يخضع لفحوصات طبية للاطمئنان على حالته، بحسب الموقع الرسمي للنادي.
أما ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق، فاكتفى بالتأهيل، ولم يشارك في التدريبات الجماعية للفريق.
وقال عبد الحفيظإن ناصر ماهر، يعاني من نزلة برد تسببت في عدم مشاركته في التدريبات الجماعية للفريق، بحسب الموقع الرسمي للنادي.
وأضاف عبد الحفيظ أن ماهر يخوض تدريبات تأهيلية خفيفة في الجيم قبل استكمال التدريبات البدنية بالجري حول الملعب بعدما تواجد اليوم، وخضع لبعض الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالته.
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ويستعد الأهلي لمواجهة فريق النصر يوم الأربعاء المقبل في إطار منافسات دور الـ32 من مواجهات كأس مصر.
وفي المران، عقد المدير الفني بيتسو موسيماني محاضرة قبل بدء التدريبات، استعدادا لمواجهة النصر في دور الـ 32 لـ كأس مصر يوم الأربعاء المقبل.
وركز موسيماني في المحاضرة على ضرورة إغلاق صفحة دوري أبطال إفريقيا، الذي تأهل الفريق لدور الثمانية منه كوصيف لمجموعته، والتركيز في مواجهة النصر.
واستأنف الأهلي تدريباته دون راحة بعد الفوز على سيمبا التنزاني متصدر المجموعة أمس الجمعة 1-0.
ويدخل الفريق معسكرا مغلقا يوم الثلاثاء المقبل، استعدادا لمواجهة النصر المقررة في الإسكندرية.