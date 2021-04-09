خبر في الجول – ناصر ماهر يغادر الملعب غاضبا بعد استبعاده أمام سيمبا

الجمعة، 09 أبريل 2021 - 22:38

كتب : أحمد الخولي

ناصر ماهر - الأهلي

غادر ناصر ماهر صانع ألعاب الأهلي، ملعب الأهلي WE السلام غاضبا، بعد استبعاده أمام سيمبا.

وخرج ناصر ماهر العائد مؤخرا من الإصابة، من قائمة الأهلي أمام سيمبا، ليقرر اللاعب مغادرة الملعب وعدم متابعة المباراة من المدرجات.

وحسبما علم FilGoal.com فإن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بنادي الأهلي، حاول تهدئة اللاعب وإقناعه بالتواجد حتى نهاية اللقاء، لكن اللاعب أبدى غضبه من الاستبعاد في لقاء تحصيل حاصل بعد ضمان التأهل سلفا، ليقرر مغادرة الملعب.

أخبار متعلقة
تشكيل الأهلي – بيكهام يبدأ أمام سيمبا.. وربيعة أساسي لأول مرة في الموسم تشكيل سيمبا – بواليا يقود الهجوم أمام الأهلي كرة طائرة – الأهلي والزمالك يواصلان مطاردة لقب الدوري في حضور ضيف الشرف مؤمن زكريا.. شباب الأهلي دبي بطلا لـ "كأس الخمسين"

وقال مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات لـFilGoal.com: "اللاعب لن يقبل الاستمرار في الأهلي بهذه الوضعية التي ستؤثر على حظوظه مع المنتخب الأولمبي في أوليمبياد طوكيو بعد أن كان أحد نجوم الدوري مع سموحة".

ناصر ماهر عاد إلى الأهلي هذا الموسم بعد فترة إعارة مع سموحة.

صاحب الـ24 عاما شارك في مباراة واحدة هذا الموسم أمام مصر للمقاصة، لكنه تعرض لإصابة فيها، ليغيب عن المباريات منذ ذلك الحين.

ناصر ماهر الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
لعنة الفراعنة تضرب أندية تنزانيا مجددا.. الأهلي يقهر سيمبا العنيد 5 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
خبر في الجول – ناصر ماهر يغادر الملعب غاضبا بعد استبعاده أمام سيمبا 27 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
الخطة ب.. تقرير: تشيلسي يضع مارتينيز كبديل لصفقة هالاند 52 دقيقة | ميركاتو
إصابة أجايي أمام سيمبا.. ونتيجة الفحص المبدئي ساعة | دوري أبطال إفريقيا
في غياب حجازي.. الاتحاد يفترس الهلال بفوز غائب منذ 5 سنوات ويشعل صدارة الدوري السعودي ساعة | السعودية
تقرير: مانشستر يونايتد قلق من "حملة رايولا الترويجية" لـ هالاند ساعة | ميركاتو
النقاز: سنجلب الانتصار في رادس كما اعتدنا 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مدرب الترجي: لن نجازف بالمهددين بالإيقاف أمام المولودية.. وهدفنا الصدارة 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 زيدان: هذا رأيي في هدف صلاح.. وإيطاليا في قلبي دائما 2 #ليلة_الأبطال - مؤتمر زيدان: صلاح ليس لاعبي.. تعلمت من كلوب ونحن أيضا لدينا إصابات 3 مجموعة الزمالك – تونجيث يهزم الترجي ويشعل صراع التأهل 4 بعد هدفه في ريال مدريد.. رقم قياسي جديد لـ محمد صلاح مع ليفربول
قد ينال إعجابك