خبر في الجول – ناصر ماهر يغادر الملعب غاضبا بعد استبعاده أمام سيمبا

غادر ناصر ماهر صانع ألعاب الأهلي، ملعب الأهلي WE السلام غاضبا، بعد استبعاده أمام سيمبا.

وخرج ناصر ماهر العائد مؤخرا من الإصابة، من قائمة الأهلي أمام سيمبا، ليقرر اللاعب مغادرة الملعب وعدم متابعة المباراة من المدرجات.

وحسبما علم FilGoal.com فإن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بنادي الأهلي، حاول تهدئة اللاعب وإقناعه بالتواجد حتى نهاية اللقاء، لكن اللاعب أبدى غضبه من الاستبعاد في لقاء تحصيل حاصل بعد ضمان التأهل سلفا، ليقرر مغادرة الملعب.

وقال مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات لـFilGoal.com: "اللاعب لن يقبل الاستمرار في الأهلي بهذه الوضعية التي ستؤثر على حظوظه مع المنتخب الأولمبي في أوليمبياد طوكيو بعد أن كان أحد نجوم الدوري مع سموحة".

ناصر ماهر عاد إلى الأهلي هذا الموسم بعد فترة إعارة مع سموحة.

صاحب الـ24 عاما شارك في مباراة واحدة هذا الموسم أمام مصر للمقاصة، لكنه تعرض لإصابة فيها، ليغيب عن المباريات منذ ذلك الحين.