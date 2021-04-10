مصدر بـ اتحاد جنوب إفريقيا لـ في الجول: موسيماني خيارنا المفضل للمنتخب ولكننا نعلم صعوبة تركه لـ الأهلي

شدد مصدر مطلع داخل اتحاد جنوب إفريقيا، أن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي هو الخيار المفضل لتدريب منتخب الأولاد، رغم صعوبة إقناعه بترك الأحمر.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "حتى الآن، اللجنة المسؤولة عن اختيار مدرب المنتخب تميل لكي يكون مدربا محليا، وبيتسو موسيماني هو خيار اللجنة المفضل".

وأردف "سيتم عقد محادثات رسمية معه قريبا لمعرفة قراره. الجميع يعلم أنه من الصعب أن يترك الأهلي، ولكن لدينا أمل في أن يوافق".

وأكمل "استطلعنا رأيه بشكل غير رسمي عن طريق أحد المقربين منه، لكن المدرب غير متحمس للعودة لتدريب المنتخب. قد يحدث تغير في موقفه إذا بدأنا التفاوض الرسمي وهو ما تهدف إليه اللجنة".

وأتم "هناك بعض المرشحين الآخرين أمام اللجنة مثل بيني مكارثي، وآخرين أجانب، ونتخذ قرارنا قريبا".

وكان FilGoal.com قد كشف عن عدم تفضيل موسيماني لفكرة تدريب منتخب بلاده في وقت سابق. (طالع التفاصيل)

وفشل منتخب جنوب إفريقيا في بلوغ كأس إفريقيا 2021 بعد خسارته بهدفين دون رد أمام مضيفه السودان في الجولة الأخيرة من التصفيات.

وفشلت جنوب إفريقيا في التأهل للبطولة القارية رغم جمعها لعشر نقاط في 6 جولات.

احتلت المركز الثالث خلف السودان الوصيف (12 نقطة) وغانا المتصدرة (13 نقطة).

وشاركت جنوب إفريقيا 10 مرات في كأس إفريقيا وتوجت باللقب في 1996 على ملعبها.

وقاد موسيماني منتخب جنوب إفريقيا من 2010 إلى 2012 وفشل مع الفريق في بلوغ كأس إفريقيا 2012.

ومع الأهلي، الذي يتولى تدريبه منذ أكتوبر الماضي، فاز موسيماني بلقبي كأس مصر ودوري أبطال إفريقيا، فيما حسم أيضا لقب الدوري المحلي وحصد برونزية كأس العالم للأندية.