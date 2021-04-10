تشكيل الزمالك المتوقع – شيكابالا أساسي.. وحمدي يقود الهجوم أمام تونجيث

السبت، 10 أبريل 2021 - 11:08

كتب : FilGoal

شيكابالا - الزمالك ضد الترجي

من المتوقع أن يقود مروان حمدي هجوم الزمالك، في مواجهته أمام تونجيث السنغالي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويبتغي الزمالك الفوز، وخسارة مولودية الجزائر من الترجي، ليتأهل مع الفريق التونسي إلى دور الثمانية.

وكذلك، من المتوقع أن يستمر محمود عبد الرازق "شيكابالا" في اللعب على الجناح مثلما فعل أمام مولودية الجزائر في المباراة التي فاز بها الأبيض 2-0.

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ومن المنتظر أن يخوض باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك المباراة بتشكيل معتاد يضم..

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

الدفاع: حازم إمام – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – أحمد فتوح

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – يوسف إبراهيم "أوباما" – أشرف بنشرقي

الهجوم: مروان حمدي

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