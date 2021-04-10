مدرب تونجيث: نريد إثبات أننا لا نقل عن الزمالك

السبت، 10 أبريل 2021 - 10:56

كتب : FilGoal

يوسف دابو

يتمنى يوسف دابو مدرب تونجيث السنغالي إنهاء مشواره في دور المجموعات بانتصار في القاهرة حين يواجه مضيفه الزمالك يوم السبت في الجولة الأخيرة.

وقال دابو عبر قناة أون تايم سبورتس:"الزمالك فريق كبير، لو ركزنا على لاعب بعينه سنقع في مشكلة كبيرة، لأنه يملك العديد من اللاعبين المميزين".

واستمر "درسناه جيدا حتى نخلق له الصعوبات. سنحاول استغلال المباراة لإثبات أننا نضجنا وتعلمنا من أخطائنا في المباريات السابقة".

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وأضاف "اللاعبون يريدون إظهار لمنافسهم أنهم لا يقلون عنه في المستوى. من قال إننا نلعب بدون ضغوط؟ نريد المركز الثالث، نريد الفوز على الزمالك تماما مثلما يرغب هو".

وودع تونجيث البطولة بينما أمل الزمالك قائم في بلوغ الدور ربع النهائي.

ولابد أن يفوز الزمالك على ضيفه السنغالي وأن يخسر مولودية الجزائر أمام الترجي حين يلتقيان اليوم السبت.

وانتهى لقاء الزمالك مع تونجيث في السنغال بالتعادل بدون أهداف.

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