ضياء السيد: محمد شريف "حاجة تفرح".. الشحات مُقصر.. وطاهر يفتقد الاستمرارية

السبت، 10 أبريل 2021 - 10:37

كتب : FilGoal

محمد شريف مع الأهلي أمام سيمبا

أشاد ضياء السيد، لاعب الأهلي السابق والمدرب الأسبق لمنتخب مصر للشباب، بمحمد شريف مهاجم الأول صاحب هدف الفوز على سيمبا التنزاني يوم الجمعة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويرى السيد أن هناك مشكلة في الخط الهجومي للأهلي، مشيرا إلى أنه "يعذر" المدرب بيتسو موسيماني في بعض الأمور في القلعة الحمراء.

وقال السيد عبر قناة أون تايم سبورتس:"الشيء الوحيد المضيء هو شريف، حاجة تفرح، الوحيد الذي يلعب بحدة في الأهلي، مؤثر في النادي والمنتخب".

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ثم انتقد حسين الشحات قائلا:"حزين جدا عليه، مقصر في أمور كثيرة، لابد أن يتعامل معه موسيماني بشكل مختلف. أما طاهر محمد، فهو لاعب واعد، لكن يفتقد الاستمرارية، يلعب مباراتين بشكل جيد، ثم يتراجع في 3 مباريات. لابد من حل جذري لهذه المشكلات".

وحلل السيد أداء الأهلي تحت قيادة موسيماني بالقول:"جمهور الأهلي مناخيره فوق، دائما يريد شيئا عظيما. هو مدرب جيد، مشكلته أنه جاء على وضعية صعبة في الفريق، أعذره في بعض الأمور. أنصحه ألا يسير في طريق الكلام عن الإجهاد وضغط المباريات، رغم أن هذا الصحيح لكن الناس لا تتقبله".

واستمر "ما يخيف الناس أن الأداء متذبذب، ويعزز ذلك مستوى بعض اللاعبين. موسيماني لديه مشكلة في كثرة التغييرات، خط الهجوم ليس فعالا بالشكل الكافي، اللاعبون المتاحون لن يمنحونه أكثر من 6 من 10. من الأشياء التي أقيم مدربا عليها، هي كيفية تطويره للاعب".

واختتم الأهلي، حامل لقب دوري الأبطال، دور المجموعات بفوز بعدما تأهل سلفا كوصيف للمجموعة.

وجمع الأهلي 11 نقطة من 6 جولات بعد الفوز في 3 مباريات والتعادل في اثنتين والخسارة في واحدة.

وسينتظر الأهلي قرعة الدور ربع النهائي للتعرف على منافسه المقبل.

وسيلعب الأهلي ضد ماميلودي صنداونز أو الوداد أو هورويا أو كايزر تشيفز أو الترجي أو مولودية الجزائر.

الأهلي موسيماني
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