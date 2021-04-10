مواعيد مباريات 10 أبريل 2021.. مهمة الزمالك في إفريقيا والكلاسيكو وصدام صلاح وتريزيجيه

عدة مباريات ممتعة وحاسمة ومثيرة تُلعب اليوم في السبت الكروي.

FilGoal.com يقدم لكم مواعيد مباريات اليوم السبت، الموافق 10 أبريل، والقنوات الناقلة لها.

دوري أبطال إفريقيا

يلعب الزمالك ضد تونجيث السنغالي في تمام الساعة السادسة مساءا وتنقل المباراة عبر bein sports 6 وقناة تايم سبورتس الأرضية.

وفي نفس التوقيت يلعب الترجي ضد مولودية الجزائر وتنقل عبر bein sports 4.

الدوري الإسباني

يُلعب كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة في تمام الساعة التاسعة مساءا وينقل عبر bein sports 1

الدوري الإنجليزي

يلعب ليفربول بقيادة محمد صلاح ضد أستون فيلا بقيادة تريزيجيه في تمام الساعة الرابعة وتنقل عبر bein sports 1 premium

ويلعب مانشستر سيتي ضد ليدز يونايتد في تمام الواحدة والنصف ظهرا وتنقل عبر القناة ذاتها.

الدوري التركي

يقود مصطفى محمد جالاتا سراي في مباراته ضد فاتح كاراجومروك في تمام الساعة السادسة مساءا

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