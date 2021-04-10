مؤتمر بيولي: لا أحب فكرة 9 مباريات متبقية.. وأنت الوحيد الذي يتحدث عن الفوز بالإسكوديتو

السبت، 10 أبريل 2021 - 00:35

كتب : FilGoal

ستيفانو بيولي - ميلان

قال ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان الإيطالي إنه لم يفكر في الفوز بلقب الإسكوديتو لكن قبل أقل من شهر كان حريصا على المنافسة على اللقب.

واتسع الفارق بين إنتر وميلان إلى 11 نقطة قبل 9 جولات على نهاية الدوري الإيطالي.

وقال بيولي في المؤتمر الصحفي عشية مواجهة بارما: "لا أحب فكرة أن لدينا 9 مباريات متبقية، بارما فريق منافس ولديه الجودة، نحن نحتاج للجودة والنسق لأننا نعاني عندما نفقدهم".

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وعن الأخطاء المرتكبة أمام سامبدوريا: "القليل من كل شيء، علينا أن نركز في مباراة الغد، إذ واصلنا بنفس معدل النقطة سنصل للنقطة 80، مباراة الغد معقدة".

وكان ميلان قد تعادل على ملعب سان سيرو بهدف لكل فريق أمام السامب في الدولة الماضية.

وأضاف "حقيقة أن الجميع يشعرون بخيبة أمل عندما نبتعد عن الأداء الجيدة هي واحدة من أكثر الأشياء التي أحبها في هذه المجموعة. نحن نعرف الأخطاء التي ارتكبناها، ولا نريد تكرارها".

وردا على هل يشعر بخيبة أمل بسبب الابتعاد عن لقب الدوري: "أنت الوحيد الذي يتحدث عن الفوز بالإسكوديتو، الرياح تحرك الكلمات".

وواصل على إمكانية الدفع ينس بيتير هاوجي قائلا: "هو جناح أيسر، أريد أن أضع كل لاعب في مركزه ليقدم أداءً جيدا، براهيم دياز يمكنه أن يلعب كجناح أيمن".

وأتم عن أداء ثيو هيرنانديز في الفترة الأخيرة: "قدّم مباراة رائعة أمام فيورنتينا لكنه مر بيوم سيء أمام سامبدوريا، أتوقع منه مباراة رائعة أمام بارما".

وكان الظهير الفرنسي قد أهدى فابيو كوالياريلا بتمريرة خاطئة هدف سامبدوريا الأول.

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