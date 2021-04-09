تراوري يسجل أخيرا! ولفرهامبتون يقتل فولام بـ "أصغر" تمريرة حاسمة في الموسم

الجمعة، 09 أبريل 2021 - 23:18

كتب : FilGoal

أداما تراوري - ولفرهامبتون

فاز ولفرهامبتون واندررز على مضيفه فولام بهدف وحيد في ملعب كرافين كوتيدج، بالجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

وسجّل الإسباني أداما تراوري هدف المباراة الوحيد في الوقت القاتل.

ليرفع ولفرهامبتون رصيده إلى 38 نقطة ويتقدّم مؤقتا إلى المركز 12. فيما تجمّد رصيد فولام عند 26 نقطة في المركز 18، وفشل في مغادرة مراكز الهبوط ولو مؤقتا.

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ويعد هذا الفوز الأول لـ ولفرهامبتون بعد 5 لقاءات متتالية دون انتصار منذ تفوقه على ليدز يونايتد في 19 فبراير الماضي.

وشهد الوقت بدل الضائع للشوط الأول تسجيل الذئاب لهدف التقدم بواسطة البرازيلي ويليان جوزيه الذي احتفل بأول أهدافه في مسيرته بالدوري الإنجليزي.

لكن مهاجم ريال سوسيداد السابق لم تكتمل فرحته عندما تدخّلت تقنية الفيديو لإلغاء الهدف بداعي التسلل.

وفي الشوط الثاني وبينما كان التعادل في طريقه لحسم الموقف، سجل تراوري هدف الانتصار في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

هدفٌ ثمين للغاية، لأنه جلب 3 نقاط، ولأنه الأول لـ تراروي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وسُجل الهدف بصناعة البرتغالي فابيو سيلفا (18 عاما و264 يوما)، ليصير أصغر لاعب يقدّم تمريرة حاسمة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

في إنجلترا الدوري الإنجليزي أداما تراوري ولفرهامبتون فولام
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