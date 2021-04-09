الخطة ب.. تقرير: تشيلسي يضع مارتينيز كبديل لصفقة هالاند

دخل لاوتارو مارتينيز هداف إنتر، دائرة اهتمامات إدارة تشيلسي، لتدعيم الفريق في الموسم المقبل.

لاوتارو مارتينيز النادي : إنتر ميلان تشيلسي

ونشرت شبكة "ESPN" الأمريكية تقريرا يفيد بأن تشيلسي وضع لاوتارو مارتينيز كبديل لإرلينج هالاند حال عدم التعاقد مع المهاجم بروسيا دورتموند.

وأوضح التقرير أن مانشستر سيتي يهتم أيضا بخدمات مارتينيز للتوقيع معه في الصيف المقبل، بعد تأكد رحيل سيرجيو أجويرو عن صفوف الفريق عقب نهاية عقده بنهاية الموسم الحالي.

وكان توماس توخيل قد طلب من رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي، التعاقد مع هالاند عن طريق صفقة تبادلية بإقحام تيمو فيرنر بجانب دفع مقابل مالي. (طالع التفاصيل)

وينتهي عقد مارتينيز مع إنتر عام 2023.

ولعب مارتينيز (23 عاما) 39 مباراة مع إنتر هذا الموسم وسجل 17 هدفا وصنع 9 أهداف.