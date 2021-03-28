تقرير: توخيل يطلب من إدارة تشليسي مبادلة فيرنر بـ هالاند
الأحد، 28 مارس 2021 - 21:12
كتب : FilGoal
يرغب توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي في تدعيم خط هجوم فريقه في الموسم المقبل، بانتداب إرلينج هالاند هداف بروسيا دورتموند.
إيرلينج هالاند
النادي : بوروسيا دورتموند
تيمو فيرنر
النادي : تشيلسي
وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن توخيل طلب من رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي أن يُقحم تيمو فيرنر في صفقة هالاند.
وأشار التقرير إلى أن تشيلسي قد يفكر في إقحام فيرنر في الصفقة مع دفع مبلغ مالي أيضا.
ويرى توخيل في هالاند المناسب لقيادة تشيلسي في الموسم المقبل.
وانتقل توخيل لتشيلسي مطلع الموسم الحالي قادما من لايبزج.
وسجل فيرنر 10 أهداف في كل المسابقات خلال 39 مباراة.
ولعب هالاند 31 مباراة مع دورتموند وسجل بها 33 هدفا وصنع 8 في الموسم الحالي.