تقرير: توخيل يطلب من إدارة تشليسي مبادلة فيرنر بـ هالاند

يرغب توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي في تدعيم خط هجوم فريقه في الموسم المقبل، بانتداب إرلينج هالاند هداف بروسيا دورتموند.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن توخيل طلب من رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي أن يُقحم تيمو فيرنر في صفقة هالاند.

وأشار التقرير إلى أن تشيلسي قد يفكر في إقحام فيرنر في الصفقة مع دفع مبلغ مالي أيضا.

ويرى توخيل في هالاند المناسب لقيادة تشيلسي في الموسم المقبل.

وانتقل توخيل لتشيلسي مطلع الموسم الحالي قادما من لايبزج.

وسجل فيرنر 10 أهداف في كل المسابقات خلال 39 مباراة.

ولعب هالاند 31 مباراة مع دورتموند وسجل بها 33 هدفا وصنع 8 في الموسم الحالي.