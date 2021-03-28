تقرير: توخيل يطلب من إدارة تشليسي مبادلة فيرنر بـ هالاند

الأحد، 28 مارس 2021 - 21:12

كتب : FilGoal

إيرلينج هالاند - إشبيلية وبروسيا دورتموند

يرغب توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي في تدعيم خط هجوم فريقه في الموسم المقبل، بانتداب إرلينج هالاند هداف بروسيا دورتموند.

إيرلينج هالاند

النادي : بوروسيا دورتموند

تيمو فيرنر

النادي : تشيلسي

تشيلسي
الدوري الإنجليزي

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن توخيل طلب من رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي أن يُقحم تيمو فيرنر في صفقة هالاند.

وأشار التقرير إلى أن تشيلسي قد يفكر في إقحام فيرنر في الصفقة مع دفع مبلغ مالي أيضا.

أخبار متعلقة
تليجراف: تشيلسي يريد لاعبه السابق إن فشل في الحصول على هالاند إي.إس.بي.إن: دورتموند مستعد لبيع هالاند مقابل 180 مليون يورو سواريز: أفضل هالاند على مبابي قليلا.. سيكتب التاريخ ليفاندوفسكي الخارق ينصر بايرن على شتوتجارت بعشرة لاعبين.. وروعة هالاند لا تكفي دورتموند سبورت: لابورتا يجعل من هالاند هدف برشلونة الرئيسي.. "حلم كبير لبداية مشروع الفوز"

ويرى توخيل في هالاند المناسب لقيادة تشيلسي في الموسم المقبل.

وانتقل توخيل لتشيلسي مطلع الموسم الحالي قادما من لايبزج.

وسجل فيرنر 10 أهداف في كل المسابقات خلال 39 مباراة.

ولعب هالاند 31 مباراة مع دورتموند وسجل بها 33 هدفا وصنع 8 في الموسم الحالي.

تشيلسي تيمو فيرنر إرلينج هالاند
نرشح لكم
أخر الأخبار
عمر صلاح يكشف لـ في الجول كواليس إصابته: أغيب من 4 لـ 6 أسابيع 12 دقيقة | مصر
تصفيات المونديال – في ليلة جنابري وهافرتز.. ألمانيا تتخطى عقبة رومانيا 36 دقيقة | تصفيات كأس العالم
تصفيات المونديال – إيطاليا تفوز على بلغاريا وتحقق ما لم يحدث من قبل 58 دقيقة | أوروبا
أهلي طرابلس لـ في الجول: سموحة لم يبلغنا حتى الآن برفضه إعارة حسام حسن 2 ساعة | ميركاتو
كاف يعلن عن تطورات بشأن قدوم اللاعبين الأفارقة من أوروبا في قادم المواعيد الدولية 2 ساعة | إفريقيا
فرج عامر لـ في الجول: تراجعنا عن إعارة حسام حسن لـ أهلي طرابلس بعد رفض أحمد سامي 2 ساعة | ميركاتو
تقرير: توخيل يطلب من إدارة تشليسي مبادلة فيرنر بـ هالاند 2 ساعة | ميركاتو
إنريكي بعد الفوز على جورجيا: كنت سأصاب بأزمة قلبية 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر بـ اتحاد الكرة يوضح لـ في الجول سبب ظهور قميص صلاح دون رعاة المنتخب 2 بركات: الملابس الجديدة سبب ما حدث مع صلاح.. ولن نجازف بأيمن أشرف 3 انتهت في دوري الطائرة - الزمالك 0-3 الأهلي.. انتصار أحمر 4 أبو ريدة: لا أفكر في الترشح لاتحاد الكرة.. وما حدث مع الزمالك غير مقبول
قد ينال إعجابك