إصابة أجايي أمام سيمبا.. ونتيجة الفحص المبدئي

تعرّض النيجيري جونيور أجايي جناح الأهلي لإصابة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول لمباراة فريقه أمام سيمبا.

الأهلي كان متقدما على سيمبا في استاد الأهلي وي السلام بهدف دون رد، عندما سقط أجايي أرضًا في الدقيقة 44، بسبب إصابة في العضلة الخلفية.

وخرج أجايي محمولا على محفة، وتم استبداله مع بداية الشوط الثاني بـ طاهر محمد طاهر.

الفحص الطبي على اللاعب النيجيري، أثبت إصابته بـ ثقل في العضلة الخلفية، على أن يخضع لفحص طبي جديد خلال الساعات المقبلة.

وخاض أجايي كل مباريات الأهلي الستة في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وصنع خلالها هدفا واحدا.