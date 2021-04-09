النقاز: سنجلب الانتصار في رادس كما اعتدنا

شدد حمدي النقاز مدافع الترجي أن فريقه يلعب على صدارة المجموعة في دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الترجي لمواجهة مولودية الجزائر في تمام السادسة مساء وفي نفس التوقيت يستضيف الزمالك تونجيث السنغالي.

وقال النقاز في المؤتمر الصحفي: "مواجهة لن تكون سهلة، الترجي فريق كبير ويلعب دائما على المركز الأولى".

وأضاف "لدينا فرصة لتصدر الترتيب لنسهل المهمة علينا في ربع النهائي".

وأكمل "كل لاعب سيقدم أقصى ما لديه وسنحقق الانتصار أمام فريق قوي ومحترم".

وأتم "سنجلب الانتصار في رادس كما اعتدنا".

الترجي فاز على تونجيث ثم الزمالك في ملعب رادس في دوري أبطال إفريقيا الموسم الحالي.

الترجي ضمن التأهل سلفا، لكنه يحتاج لعدم الخسارة للتصدر، فيما يحتاج مولودية الجزائر للتعادل فقط للتأهل رفقة الترجي.

أما الزمالك، فيحتاج إلى الفوز على تونجيث، مع فوز الترجي على مولودية الجزائر، ليتأهل الزمالك رفقة الفريق التونسي للدور التالي.