تشكيل سيمبا – بواليا يقود الهجوم أمام الأهلي

الجمعة، 09 أبريل 2021 - 20:18

كتب : FilGoal

سيمبا - المريخ - دوري أبطال إفريقيا

أعلن ديديه جوميز المدير الفني لـ سيمبا، عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في الجولة السادسة من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ودفع جوميز بالمهاجم الزامبي لاري بواليا في خط الهجوم، بجوار الرواندي ميدي كاجيري، والموزمبيقي لويس ميكيسوني صاحب هدف الانتصار على الأهلي في مباراة الذهاب.

ولم يجر جوميز أي تغيير على رباعي دفاع سيمبا الذي ظهر في مباراة الجولة الثانية أمام الأهلي.

تشكيل سيمبا:

حراسة المرمى: أيشي مانولا

الدفاع: شوماري كابوبمبي – سيرج واوا - جواش أونيانجو – محمد حسين

الوسط: إراستو نيوني – كلاتوس تشاما – جوناس مكودي

الهجوم: ميدي كاجيري – لاري بواليا – لويس ميكيسوني

سيمبا في إفريقيا الأهلي دوري أبطال إفريقيا
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