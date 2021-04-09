مؤتمر كلوب: أنصح اللاعبين بعدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.. ولا أنسى مباراة 7-2

وجه يورجن كلوب المدير الفني لليفربول نصحيته للاعبين بعدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وتعرض لاعبي ليفربول للعنصرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد الخسارة من ريال مدريد في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وتحدث كلوب قبل مباراة فريقه ضد أستون فيلا في الجولة 31 للدوري الإنجليزي.

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي عن تعرض لاعبي فريقه للعنصرية عبر الإنترنت: "تواجه وسائل التواصل الاجتماعي مشكلة لم يتم حلها بعد".

وكشف "يمكن لأي شخص أن يختبئ خلف أي حساب (وهمي) ويقول ما يريد، وهذه المشكلة يجب أن يعمل كوكب (الإنترنت) على حلها في أسرع وقت".

وأضاف "أنا لا استخدم وسائل التواصل الاجتماعي".

وواصل "هذه نصيحتي للاعبين (عدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي)، أعلم أن هناك بعض الأشياء الجيدة لكن إذا استطعت ألا تتابعها، فسيكون هذا شيء جيد للغاية".

وتحدث عن وضع الفريق، وقال: "لا يوجد أي فرصة دون ضغوط علينا، علينا أن نستعد لذلك. مباراة أرسنال كانت رائعة لكن مباراة ريال مدريد كانت العكس لكن هذه النتيجة يجب ألا تؤثر على مباراة أستون فيلا".

وخسر ليفربول بنتيجة 3-1 من ريال مدريد.

وعن الهزيمة من أستون فيلا 7-2 في الدور الأول، قال: "علينا أن نضع الأشياء في أماكنها الصحيحة، كان لقاءا غريبا للغاية، وهذه المباراة لا تزال في رأسي لكني لست متأكدا من كيفية استخدمها (لتحفيز اللاعبين)".

واستمر "لا يمكنك أن تضع مباراة كهذه دون النظر إليها، علينا أن نعمل، هناك العديد من المشكلات وعلينا أن نقوم بحلها".

وتابع عن أستون فيلا "فريق رائع للغاية ووقعوا مع لاعبين جيدين ويتنافسون على مقعد أوروبي".

وحول أداء ليفربول على ملعب أنفيلد، قال: "نعرف أن علينا أن نبدأ المباراة بشكل جيد، إذا لم تصل لقمة مستواك من الثانية الأولى عليك أن تصل لها لاحقا. النتائج سابقا لم تكن جيدة وعلينا أن نظهر ردة فعل".

وأردف "النتائج لم تكن جيدة على ملعبنا، وعلينا أن نغيرها، ستكون هناك لقاءات صعبة بسبب قوة المنافسين، لكن إذا كان بمقدورنا تخيل لعب مباريات رائعة فهذه ستكون خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح".

وعن أداء نابي كيتا واستبدله في الشوط الأول ضد ريال مدريد: "لقد لعب العديد من المبارايت الهامة لنا وسجل أهدافا هامة. لقد اتخذت قراري بالتغيير، وشرحت له ما حدث وهو تقبل قراري".

وحول موقف اللاعبين المصابين، قال: "لأكون واضحا لا أعلم من اللاعبين المتاحين، لقد تدربنا أمس وبعض اللاعبين كانوا مصابين، سنرى إذا كنا سنجري بعض التغييرات".

وأتم بالحديث عن أولي واتكينز مهاجم أستون فيلا "لقد سجل هاتريك في هذه الليلة (مباراة الدور الأول) وهذا يعطيه ثقة، هو مهاجم موهوب للغاية، وقوي وسريع ويفوز بالالتحامات".