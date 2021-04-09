قائمة الزمالك – غياب إمام وجمعة.. وعودة زيزو أمام تونجيث

الجمعة، 09 أبريل 2021 - 18:35

كتب : إبراهيم رمضان

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يغيب إمام عاشور عن قائمة الزمالك أمام تونجيث للإيقاف، فيما يغيب عبد الله جمعة للإصابة.

أعلن باتريس كارتيرون المدرب الفرنسي لنادي الزمالك، قائمة فريقه لمواجهة تونجيث.

قائمة الزمالك شهدت غياب إمام عاشور للإيقاف من قبل الجهاز الفني، فيما غاب عبد الله جمعة للإصابة.

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من جهة أخرى، خرج أحمد عيد من القائمة أيضا للإيقاف من قبل الجهاز الفني، فيما عاد أحمد سيد "زيزو" للقائمة بعد الغياب أمام مولودية الجزائر للإصابة.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" – محمد أبو جبل.

الدفاع: حازم إمام – حمزة المثلوثي – محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح.

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – إسلام جابر – يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبد الرازق" شيكابالا" – أشرف بنشرقي.

الهجوم: حميد أحداد – مروان حمدي.

ويلتقي الزمالك مع تونجيث مساء غد السبت، ضمن مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

في إفريقيا الزمالك تونجيث
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