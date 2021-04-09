مؤتمر المثلوثي: لن نشغل بالنا بلقاء الترجي والمولودية.. نركز للفوز على تونجيث "الصعب"

الجمعة، 09 أبريل 2021 - 17:52

كتب : إبراهيم رمضان

مؤتمر حمزة المثلوثي لاعب الزمالك

كشف حمزة المثلوثي الظهير الأيمن التونسي لنادي الزمالك، عن اتفاق اللاعبين على عدم التركيز مع مباراة الترجي ومولودية الجزائر.

الزمالك يواجه مولودية الجزائر مساء غد السبت، ضمن مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وقال حمزة المثلوثي في المؤتمر الصحفي للقاء تونجيث: "مباراة تونجيث ستكون صعبة بالنظر لأن هذا الفريق فاز على الترجي في المباراة السابقة".

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وأضاف "نأمل تعثر مولودية الجزائر أمام الترجي كي يتأهل الزمالك، لكننا سنلعب للفوز ولن نشغل بالنا بالمباراة الأخرى حتى لا يتأثر مستوانا".

الظهير التونسي أوضح "من الصعب أن يلعب الترجي لقاء الغد بتساهل لأنه فريق كبير ويريد الفوز من أجل التأهل محتلا الصدارة، وفي النهاية أنا أتمنى النتيجة في صالح الزمالك بالتأكيد".

وأتم "من الصعب أن يتهاون الترجي ولاعبوه في لقاء الغد أمام بطل الجزائر".

الزمالك سيكون بحاجة للفوز على تونجيث، مع فوز الترجي على مولودية الجزائر من أجل التأهل لربع نهائي البطولة.

في إفريقيا الزماك تونجيث حمزة المثلوثي
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