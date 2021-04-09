بلوزداد يقهر صنداونز ويعود لربع نهائي الأبطال بعد غياب 20 عاما

بعد غياب عقدين من الزمان، عاد شباب بلوزداد الجزائري للدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا بعدما نجح في المهمة الصعبة وقهر مضيفه ماميلودي صنداونز بهدفين دون رد اليوم الجمعة.

واحتل بلوزداد وصافة المجموعة الثانية لدوري الأبطال برصيد 9 نقاط، خلف صنداونز صاحب الـ13 نقطة، ليضمن تأهله لربع نهائي البطولة القارية.

وتنافس الجزائريون مع الهلال السوداني على وصافة المجموعة، لكن فوزهم في جنوب إفريقيا حسم تأهلهم، بينما خسر الأخير في الكونغو الديمقراطية أمام مضيفه مازيمبي بهدفين لهدف ليودع البطولة.

خطأ فادح

استغل أمير سعيود، لاعب الأهلي السابق، خطأ ريكاردو جوس حارس صنداونز الذي مرر الكرة بشكل خاطئ ليراوغ الأخير ثم يسدد في الشباك معلنا تقدم بلوزداد في الدقيقة 29.

وعزز أحمد قاسمي تقدم الضيوف بهدف من ضربة رأس في الدقيقة 45 ليحقق بلوزداد أسبقية مريحة قبل نهاية الشوط الأول.

وسعى صنداونز لمعادلة النتيجة في الشوط الثاني لكن صمد الضيوف ليظفروا بانتصار كبير في ملعب لوفتوس فيرسفيلد.

وبذلك تلقى صنداونز الخسارة على ملعبه في دوري الأبطال لأول مرة منذ يونيو 2017 حين خسر في دور المجموعات ضد الترجي التونسي.

كما تلقى صنداونز، بطل إفريقيا في 2016، أول هزيمة في الموسم الحالي من البطولة.

عودة التماسيح

وفي ملعب مازيمبي تقدم الهلال مبكرا جدا بهدف عيد مقدم في الدقيقة الثانية، لكن صاحب الأرض أدرك التعادل في الدقيقة 18 عن طريق جويل توميتوكا.

وفي الدقيقة 76 أحرز إسحاق تشيبانجو الهدف الثاني لمازيمبي الذي اقتنص المركز الثالث رافعا رصيده إلى 5 نقاط.

واحتاج الهلال للفوز وألا ينتصر شباب بلوزداد ليتأهل الأول لربع النهائي، لكنه لحق بمازيمبي خارج البطولة بعدما خسر مرتين ولم يفز في دور المجموعات.

وسينتظر صنداونز وبلوزداد قرعة الدور ربع النهائي في 30 إبريل للتعرف على منافسيهما، سيلعب الأول ضد وصيف مجموعة بينما يواجه الثاني متصدر مجموعة.

وسيلعب صنداونز ضد الأهلي أو (الوداد أو هورويا أو كايزر تشيفز) أو (الترجي أو مولودية الجزائر أو الزمالك).

بينما سيواجه بلوزداد فريق سيمبا أو (الوداد أو هورويا أو كايزر تشيفز) أو (الترجي أو مولودية الجزائر).

ولم يسبق لشباب بلوزداد أن بلغ نصف نهائي الأبطال.