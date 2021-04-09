مؤتمر توخيل: مشاركة تامي في يورو؟ لا أتخذ قراراتي بناء على أهداف اللاعبين

يرفض توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي اتخاذ قرارات من أجل مصالح اللاعبين وأهدافهم الشخصية وشدد أن قراراته تكون لصالح الفريق ككل.

جاء ذلك ردا على ابتعاد تامي أبراهام عن المشاركة في ظل رغبته في اللعب مع منتخب إنجلترا في يورو 2020 المقبلة.

وقال توخيل في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة: "تامي حظي بوقت صعب بدأ أساسيا مرتين أو ثلاثة واستبدلته لأسباب فنية بين شوطي المباراة".

وأردف "لم يحدث تامي التأثير المطلوب منه ثم تعرض لإصابة وفقد مكانه في التشكيل".

وأكمل "الآن عاد ونحن في فترة حاسمة من الموسم وليس سهلا إعادة اللاعبين المصابين لأفضل أداء لهم ونحن لا نملك في المباريات سوى ثلاثة تبديلات فقط".

وشدد المدرب الألماني "الأمر منوط بتامي ليقوم بكل شيء ليعود ونحن نطلب منه الكثير وهو يطلب من نفسه الكثير كذلك".

وعن لقاء كريستال بالاس غدا السبت في ملعب سيلهرسبت بارك قال: "فريق بدني قوي ولديه لاعبين في الهجوم مميزين نحتاج لمراقبتهم جيدا".

وأكمل "سنفعل كل شيء للفوز عليهم لكننا نتوقع مباراة صعبة خارج ملعبنا".

ويحتل تشيلسي المركز الخامس في جدول الترتيب بـ51 نقطة بعدما خاض 30 مباراة.

فيما يأتي كريستال بالاس في المركز الـ12 بـ42 نقطة بعدما خاض عدد المباريات ذاته.

وعن الفوز على بورتو بهدفين دون رد خارج ملعبه في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الهزيمة في ملعبه من وست بروميتش ألبيون بخمسة أهداف لهدفين في الدوري الإنجليزي قال: "أنا سعيد جدا بقدرتنا على الاستفاقة سريعا".

وأكمل "من الهام أننا مررنا بذلك الموقف وأتمنى أن نبدأ سلسلة انتصارات جديدة".