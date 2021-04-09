مؤتمر جوارديولا: بيلسا يعرف أسرار كرة القدم جيدا.. والآن علينا بدء حسم لقب الدوري

أشاد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بنظيره في ليدز يونايتد مارسيلو بيلسا مؤكدا أنه يعرف أسرار كرة القدم جيدا ويجعل مواجهته دائما صعبة.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الجمعة للحديث عن لقاء ليدز في ملعب الاتحاد غدا السبت في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا: "إن كان هناك شخص واحد يستطيع إيجاد أسرار اللعب فهو بيلسا، التزامه بالعمل ومعرفته باللعبة رائع، أعلم مدى صعوبة مباراة الغد بيننا".

وأكمل "أتمنى أن نكون أعددنا أنفسنا جيدا فنحن نبتعد عن حسم لقب الدوري بأربع مباريات".

ويحتاج سيتي لـ11 نقطة من آخر سبع مباريات ليتوج بلقب الدوري رسميا للمرة الثالثة في الأربع سنوات الأخيرة.

وواصل المدرب الإسباني حديثه "اللاعبون يعرفون جيدا مدى صعوبة مواجهة ليدز منذ الدور الأول وغدا لن يكون اسثناء".

وأكمل "أن تصعد من الدرجة الأولى وتحصل على 42 نقطة وتؤمن بقائك قبل سبع مباريات من النهاية فهذا يوضح مدى روعة العمل الذي حدث".

وشدد جوارديولا "أنا معجب بالعديد من الأشياء التي يقوم بها ليدز فهم لا يشغلون بالهم بهوية المنافس أو البطولة التي يلعبون فيها هم يلعبون بطريقة تجبر الخصم على القيام بأشياء غير اعتيادية".

وأكمل "إن المباراة المقبلة بمثابة تحدي كبير ونحن اقتربنا من حسم لقب الدوري نحتاج للفوز ثلاث مرات ونتعادل مرة".

ويتصدر سيتي جدول الترتيب بـ74 نقطة بعدما خاض 31 مباراة.

فيما يأتي ليدز في المركز الـ11 بـ42 نقطة من 30 مباراة خاضها.

وأشاد جوارديولا بروبين دياز مدافع الفريق المنضم له الموسم الجاري من بنفيكا وقال: "لقد أصبح لاعبا هاما لنا".

وأكمل "رغم تبقي شهرين على نهاية الموسم لكنه لاعب هام لنا واستمراريته في اللعب بشكل جيد وقيادته في الملعب هي أمور واضحة للجميع".

وعن تجديد تعاقد كيفن دي بروين لعام 2025 قال: "نحن سعداء ببقاء اللاعبين هنا لأطول فترة ممكنة".

وأتم جوارديولا "كيفن يملك العالم بين يديه لكنه اختار البقاء معنا وهذه مجاملة كبيرة لمانشستر سيتي".