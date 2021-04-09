مؤتمر مورينيو: الفوز 6-1 على يونايتد لا يعكس الواقع.. وهذا رأيي في حصولهم على ركلات الجزاء

الجمعة، 09 أبريل 2021 - 16:05

كتب : FilGoal

مورينيو مع ريكاردو فورموسينيو في توتنام

يؤمن جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنام أن انتصار فريقه في الدور الأول على مانشستر يونايتد في ملعب أولد ترافورد بستة أهداف لهدف لا يعكس الواقع.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الجمعة للحديث عن مواجهة يونايتد يوم الأحد المقبل في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

وتحدث مورينيو قائلا: "أؤمن أن نتيجة 6-1 لا تعكس الواقع، هي تحدث أحيانا، وتحدث بين فريقين عظيمين".

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واستدرك "لكنني أود الحديث عن المباراتين اللتين أقيما بيننا قبل ذلك اللقاء".

وأوضح "خسرنا 2-1 في أولد ترافورد بركلة جزاء وتعادلنا في ملعبنا 1-1 بركلة جزاء لصالحهم، هذا هو الواقع، نحن لسنا بعيدين عن بعضنا البعض لذا ستكون مباراة صعبة لكلينا".

وأكمل المدرب البرتغالي "لا أعرف إن كان أولي جونار سولشاير مدرب يونايتد سيستخدم النتيجة إن كان الموقف معكوس ولكن إن كان فريقي هو الذي خسر فسأقول لهم إن هذه النتيجة تحدث مرة لن تحدث مرتين".

وشدد "هذا لا يعكس الواقع، ستكون المباراة بها مساحات صغيرة ولا أعرف هل سولشاير له رأي مختلف أم لا".

وعما يثار حول كثرة حصول مانشستر يونايتد على ركلات جزاء في مبارياته قال مورينيو: "لا أستطيع خوض مباراة وأنا أشعر بالقلق".

وأوضح "لا أعتقد أن هذا سيكون صحيحا لذا لا أشعر بالقلق حيال ذلك الأمر ولا أريد أن يشعر فريقي بالقلق كذلك، يجب أن نخوض المباراة بمشاعر إيجابية وأن نتعامل مع الضغط جيدا".

وأتم مورينيو "أريد أن أكون إيجابيا وسعيدا للعب ضد ناد عملاق مثل يونايتد يمتلك الكثير من الطموح لحصد النقاط وعندما تبدأ المباراة ستكون النقاط على أرض الملعب بيننا".

ويحتل توتنام المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بـ49 نقطة بعدما خاض 30 مباراة.

فيما يأتي يونايتد ثانيا بـ60 نقطة بعدما خاض نفس عدد المباريات.

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